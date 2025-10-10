Opositor Edmundo González saúda Nobel para luta pela liberdade na Venezuela

O candidato da oposição nas últimas eleições da Venezuela, Edmundo González Urrutia, saudou hoje a atribuição do Nobel da Paz de 2025 à "longa luta" pela democracia no país.

O Prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído à dirigente da oposição na Venezuela Maria Corina Machado, rosto da contestação ao regime de Nicolas Maduro.

"Merecidíssimo reconhecimento à longa luta de uma mulher e de todo um povo pela nossa liberdade e democracia", escreveu Edmundo González na rede social X.

"A Venezuela será livre!", acrescentou Edmundo González, que encabeçou a lista da oposição a Maduro nas eleições venezuelanas de 2024 e vive exlilado em Espanha desde o ano passado.

A publicação de Edmundo González Urrutia no X inclui ainda um curto vídeo de poucos segundos em que fala por telefone com Maria Corina Machado e a felicita pelo Nobel. O Comité norueguês do Nobel anunciou hoje a atribuição do Prémio Nobel da Paz 2025 a María Corina Machado "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e pela sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

"Enquanto líder do movimento pela democracia na Venezuela, María Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos", sublinhou o Comité.