Assembleia de credores da Trust in News aprova cessação de atividade da empresa

A assembleia de credores da Trust in News (TiN) aprovou hoje a cessação da atividade da empresa, dona da Visão e outros títulos, com os principais credores a pedirem uma avaliação das publicações, adiantou à Lusa o representante dos trabalhadores.

Segundo Manuel Halpern, além da aprovação da cessação de atividade, foi aprovado na assembleia de credores, no tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, com abstenção dos dois principais credores (Segurança Social e Autoridade Tributária) um requerimento, apresentado por 15 trabalhadores da Visão, para assegurar a produção da revista até à sua venda.

Neste âmbito, ficou ainda aprovada a possibilidade da recontratação de até mais seis trabalhadores, para esse efeito.

Este ponto, destacou, "não é vinculativo", tratando-se apenas de autorizar o administrador de insolvência, André Pais, a recontratar estes trabalhadores com o objetivo de manter a atividade de produção da Visão.

No entanto, indicou Manuel Halpern, o administrador colocou várias questões, incluindo a eventual não autorização da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) para a continuidade da publicação nestas condições.

No que diz respeito à venda, os dois principais credores aprovaram a realização de uma avaliação dos títulos em conjunto e em separado, o que, de acordo com o representante dos trabalhadores impossibilita "assim a venda a curto prazo, como era desejo de grande parte dos outros credores" incluindo a quase totalidade dos trabalhadores.

Nesse contexto, não foi a votação a proposta de compra apresentada pelo grupo de trabalhadores da Visão, por 40 mil euros.

André Pais alertou ainda que não existem verbas para encomendar a avaliação, mas avançou a hipótese de encontrar uma empresa avaliadora que aceitasse, recebendo apenas no final.

Caso isso não se verifique, tal será comunicado à comissão de credores, para tentar ultrapassar a questão.

Manuel Halpern disse ainda que entrou no processo uma nova proposta de compra da Visão, pelo grupo AEIOU, por 100 mil euros, que acabou também por não ser analisada, face ao pedido de avaliação dos principais credores.

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais, como a Exame, Caras, Courrier Internacional, Jornal de Letras, Activa, Telenovelas, TV Mais, entre outros.