Agredido com copo após desacato na Rua do Favila

Um jovem com cerca de 20 anos foi agredido na manhã do dia 1 de Janeiro, por volta das 9 horas, na sequência de um desacato na Rua do Favila, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, a briga envolveu um grupo com mais de 15 indivíduos. Este grupo terá tentado agredir um outro homem, tendo o mesmo atingido um deles com um copo, provocando-lhe um corte profundo junto à orelha.

A vítima foi assistida no local e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Testemunhas que se encontravam no local referiram ainda que posteriormente este mesmo grupo tentou agredir um taxista e tentou ainda abalroar um táxi que se encontrava nas imediações.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.