Novos passes da rede SIGA devem ser levantados até 15 de Janeiro

A 15 de Janeiro entram em funcionamento os novos passes da rede SIGA - transportes púbicos da Região Autónoma da Madeira, sendo obrigatório a apresentação de um título de transporte válido para todas as viagens na Região, incluindo os cidadãos que usufruem de passes gratuitos, alerta a Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas.

Em nota emitida, o governo atenta que a medida marca o fim do período de transição da bilhética, sendo necessário adquirir um bilhete a bordo na ausência de passe válido.

Os antigos passes municipais da Horários do Funchal poderão ainda ser utilizados até 31 de Janeiro de 2025, mas exclusivamente na rede urbana do município do Funchal servida por aquela empresa.

Além disso, o Governo Regional recorda que todos os cidadãos que solicitaram o novo Passe GIRO + 65 devem proceder ao levantamento do mesmo nos locais previamente definidos. A partir de 15 de Janeiro, os passes da Loja do Cidadão do Funchal estarão disponíveis nas instalações do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), na Rua do Seminário, n.º 21, na cidade do Funchal, durante os dias úteis, das 9 às 16 horas. Os requerimentos do novo Passe GIRO entregues até 31 de Dezembro de 2024 terão os respectivos passes disponíveis até 14 de Janeiro de 2025.

Para facilitar o processo, os cidadãos podem agora solicitar os novos passes GIRO 'on-line' através do portal https://siga.madeira.gov.pt/troca_passe, seguindo as instruções indicadas. A opção está disponível para todos os passes, excepto para o Passe Social Reformado 0, I e II/Invalidez 0, I e II.