Durante a apresentação do treinador Ivo Vieira, o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, garantiu que em todos os momentos vai assumir as suas responsabilidades pelo momento conturbado que o clube atravessa, com destaque para a crise de resultados da equipa de futebol que compete na II Liga.

“Eu assume as minhas responsabilidades e sempre assumi. Nunca houve uma coisa na minha vida que eu não assumisse a responsabilidade. Não fujo e nem me escondo. Vou dar um exemplo, que é último jogo da época passada, em Viseu, que é o jogo em que nós conseguimos trazer o Marítimo até à discussão da subida de divisão. Quando entrámos o Marítimo estava ‘morto’ e nós trouxemos o Marítimo para a discussão da subida. A oito minutos do final do jogo com o Académico de Viseu, o Marítimo estava no play-off de subida. O Marítimo sofreu o golo, ficou na II Liga, eu desço da tribuna, onde poderia ter ficado, e venho para a frente dos jogadores e dar a cara. Eu não fujo. Um não fujo! Essa história de que eu ia demitir-me nunca esteve em equação. Eu estou aqui por ter sido eleito com quase 72 por cento dos sócios do Marítimo, mas o meu lugar está sempre à disposição dos sócios do Marítimo. Se os sócios entenderem que já não é este o presidente que querem, é outra coisa. Eu não estou agarrado ao lugar. Contudo, a minha meta é cumprir o mandato de quatro anos”, vincou o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes.