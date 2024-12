Conselho de Disciplina da FPF instaura Processo Disciplinar à AD Machico

O Conselho de Disciplina, Secção Não Profissional, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), instaurou um Processo Disciplinar à AD Machico, de Natureza Urgente (Processo Disciplinar nº 105 da época desportiva 2024/25), relativo ao jogo que a turma machiquense efectuou no passado domingo para o Campeonato de Portugal, em que venceu o Leça por 2-0. Um jogo antecipado da 13ª jornada do Campeonato de Portugal.

Ao que apuramos, o Processo Disciplinar prende-se com uma alegada irregularidade nas substituições feitas pela AD Machico no decorrer do jogo, na medida em que foram feitas quatro substituições em quatro momentos diferentes do jogo, quando só são permitidas as (cinco) substituições na equipa em três momentos distintos, excluindo uma eventual substituição ao intervalo.

De acordo com a ficha oficial constante na FPF, a AD Machico fez seguintes quatro substituições: André Santos por Francisco Aguilar (aos 35 minutos), Rodrigo Freitas por Roberto Gouveia (68 minutos), Xudi por Leo Andrade (83 minutos) e Rudy Monteiro por Mateus Neri (90+2), deste modo, em quatro momentos diferentes do jogo.

Neste contexto, a AD Machico incorre numa pena de derrota no jogo em que venceu o Leça, líder da Série B do Campeonato de Portugal, na casa deste.