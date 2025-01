"Dê uma tampa à indiferença" angariou quase 15 toneladas para apoiar 41 pessoas

Promovida há vários anos pela Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, que este este mês comemora o seu 13.º aniversário, a iniciativa "Dê uma tampa à indiferença" conseguiu ajudar um total de 41 pessoas com material ortopédico, tudo porque em 2024 foram recolhidos quase 15 mil quilos de tampas para reciclagem.

A notícia é avançada pela associação que faz um balanço "dos atendimentos realizados, bem como do material ortopédico entregue ao longo do ano de 2024", em nota de imprensa. "Durante este período, foram registados um total de 2.716 atendimentos, divididos entre atendimentos presenciais (654), telefónico (1.067) e via e-mail (995). Os atendimentos abrangem diversas áreas, nomeadamente: Aquisição e empréstimo de material ortopédico e ajudas técnicas; Apoio na interpretação e aplicação de legislação; Organização e participação em eventos solidários; Colaboração na Campanha “Dê uma Tampa à Indiferença”; entre outros", salienta.

No que diz respeito à "campanha "Dê Uma Tampa a Indiferença", foram recolhidos 14.974 quilogramas de tampinhas, que foram enviadas para reciclagem. Com os valores angariados e outras doações, foi possível apoiar 41 pessoas com material ortopédico, nomeadamente, 25 cadeiras de rodas manuais, 1 scooter, 4 camas articuladas, 1 cadeira de banho, 3 pares de canadianas, 3 andarilhos, 1 baterias, 1 joalheira e 2 almofadas de posicionamento", garante.

"Este balanço reafirma o compromisso da Associação Sem Limites, em ser uma voz ativa e uma ponte de suporte para as pessoas com deficiência, reforçando o papel da solidariedade e do trabalho em rede para uma sociedade mais inclusiva", reafirma, sendo que "neste balanço destacamos a nossa dedicação em apoiar a comunidade de pessoas com deficiência, bem como seus familiares e cuidadores", conclui.