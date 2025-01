Jornada mundial de protesto convocada pela oposição venezuelana passa pelo Funchal

A oposição venezuelana, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais de Julho passado, convocou uma jornada mundial de protesto para contestar o regime de Caracas e apoiar o seu candidato e "presidente eleito" Edmundo González Urrutia.

A jornada acontece na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro para um terceiro mandato consecutivo de seis anos.

A par de Caracas e de outras cidades internacionais, como é o caso de Madrid, a jornada de protesto também passa por Portugal, com concentrações previstas no Funchal (onde existe uma expressiva comunidade de venezuelanos e luso-venezuelanos), Lisboa, Porto, Aveiro e Faro.

A manifestação por uma Venezuela "livre, justa e democrática " ter lugar na capital madeirense, na Praça do Povo pelas 18h30.

A ConVZLA Portugal explica que actualmente a Venezuela atravessa uma das crises mais graves da sua história, marcada por um colapso económico, social e político que tem empurrado milhões de cidadãos para a pobreza extrema e forçado um êxodo sem precedentes. "Apesar das eleições terem expressado de forma clara e legítima a vontade popular, com a vitória de Edmundo González Urrutia, o regime em vigor insiste em ignorar este mandato democrático, perpetuando a instabilidade e o sofrimento de milhões de venezuelanos".

Sob o lema 'Yo Voy, Tú Vas, Todos Vamos', os organizadores apelam à participação activa de todos aqueles que acreditam numa "Venezuela democrática e soberana".

Élio Pestana, coordenador do Comando ConVZLA Portugal, apela à participação: "Levem a bandeira da Venezuela, vistam-se com as cores nacionais (amarelo, azul e vermelho) e tragam mensagens de esperança e resistência para expressar de forma clara e visível o desejo de mudança", refere acrescentando que esta mobilização "global transcende fronteiras e diferenças individuais, representando uma oportunidade única para unir forças numa só voz".

"A mensagem é clara: o povo venezuelano não está sozinho e a sua luta é de todos aqueles que defendem a democracia e os direitos humanos", reforça.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

- 10h00 às 12h30 - Iniciativa 'Musicografia Braille, Outra Forma Ler e Escrever Música', no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode

- 10h30 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 'Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto'

- 11h00 - Miguel Albuquerque, visita as obras do campo de golfe da Ponta do Pargo.

- 11h30 - Partido Socialista-Madeira reúne-se com a AITRAM – Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira, na Sede da AITRAM

- 15h00 - Assembleia Legislativa da Madeira procede à segunda alteração da Lei Eleitoral, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1/2006, de 13 de fevereiro, na sua redação actual

- 15h00 - PAN Madeira presta declarações sobre as suas medidas para um futuro mais sustentável para a Região Autónoma da Madeira, na Praça do Povo - Funchal

- 21h00 - Festival de Comédia ‘CALHETA A RIR’, com o humorista Helfimed e Xavier Pires, no Mudas - Museu de Arte Contemporânea

- 21h30 - ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza concerto com o 'Quarteto de Cordas Atlântico e a convidada Louise Whipham no Corne Inglês', no Reid´s Palace A Belmond Hotel

CURIOSIDADES:

- Dia do Fotógrafo, Dia do Astronauta, Dia do Fico;

- Este é o nono dia do ano. Faltam 357 dias para o termo de 2025;

EFEMÉRIDES:

1154 - D. Afonso Henriques concede foral à vila de Sintra.

1242 - Paio Pires Correia toma Silves aos mouros.

1522 - Adriano Florensz de Utrecht, Países Baixos, regente de Espanha, é eleito o 218.º Papa com o nome de Adriano VI. É o último pontífice não italiano até ao Papa João Paulo II.

1558 -- Independência do cantão de Genebra.

1753 -- Nasce a cantora lírica Luísa Rosa de Aguiar, Luísa Todi.

1913 - Toma posse o primeiro Governo republicano liderado por Afonso Costa.

1944 -- II Guerra Mundial. As tropas norte-americanas tomam a localidade italiana de San Vittore.

- Primeiras forças militares norte-americanas desembarcam no porto de Angra do Heroísmo, Açores, 532 técnicos envolvem-se nos trabalhos de terraplanagem e são os responsáveis pela atual configuração do aeroporto das Lajes, com cinco pistas, a mais extensa com 4.000 metros.

1973 - O Governo de minoria branca da Rodésia encerra as fronteiras com a Zâmbia.

1976 - Abre o Instituto Universitário dos Açores, Universidade dos Açores.

1979 -- Morre, aos 87 anos, o arquiteto e engenheiro italiano Pier Luigi Nervi. É de sua autoria o primeiro arranha-céu em Itália, o Edifício Pirelli (1955) em Milão.

1981 -- Toma posse o VII Governo Constitucional, constituído pela coligação formada pelo Partido Social-Democrata, o Centro Democrático Social e o Partido Popular Monárquico, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

1987 - Entra em vigor a primeira Constituição da Nicarágua, elaborada pelo regime sandinista.

1991 -- Escalada para a Guerra do Golfo. Malogro das conversações, em Genebra, entre o secretário de Estado norte-americano James Baker e o ministro iraquiano Tarek Aziz.

1995 -- Morre, aos 57 anos, o ator britânico Peter Edward Cook. Fundou o The Establishment, um clube de comédia de Londres onde muitos comediantes mais jovens começaram, e publicou a revista satírica Private Eye.

2004 -- Morre, com 94 anos, o advogado, filósofo e senador vitalício italiano Norberto Bobbio, nome chave da ciência política europeia. Autor do ensaio "Esquerda e Direita".

2005 -- Mahmud Abbas, do movimento Fatah, é eleito Presidente da Autoridade Palestiniana.

- O vice-presidente sudanês Ali Osman Taha e o líder do Exército Popular de Libertação do Sudão John Garang assinam, em Nairobi, o acordo de paz para o Sul do país, para pôr termo a um sangrento conflito de 21 anos, um dos mais antigos em África e que causou mais de dois milhões de mortos.

2006 - O Congresso do estado norte-americano de Nova Jersey decide suspender a aplicação da pena de morte, 30 anos depois da sua reintrodução.

2007 - A empresa norte-americana Apple apresenta o iPhone, o novo produto da marca que combina as funções de um telemóvel com um iPod.

- Começa, em Díli, o julgamento do antigo ministro do Interior timorense Rogério Lobato, acusado de ter distribuído armas a civis.

- O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, inaugura em Tóquio o primeiro Ministério da Defesa do país desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sublinhando que o Japão, oficialmente pacifista, passará a estar mais seguro na cena internacional

- Morre, aos 93 anos, Jean-Pierre Vernant, historiador, antropólogo e filósofo francês, especialista na cultura da Grécia antiga.

2010 - Morre, aos 78 anos, o ex-guarda-redes internacional português de futebol Acúrsio Freire Alves Carrelo, Acúrsio, que jogou no FC Porto durante a década de 1950.

2011 -- Morre, com 75 anos, o antigo capitão de Abril Vítor Alves. Em 1974, com Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço, fez parte da comissão coordenadora e executiva do Movimento das Forças Armadas (MFA), tendo redigido o programa.

- Morre, aos 81 anos, o cineasta britânico Peter James Yates, que realizou o célebre "Bullit", com Steve McQueen, e "O Maior Roubo de Sempre".

2012 - O futebolista argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, conquista pela terceira vez consecutiva o troféu para melhor jogador do Mundo. Pepe Guardiola é eleito o melhor treinador.

- Morre, com 64 anos, Malam Bacai Sanha, Presidente da República da Guiné-Bissau.

2014 - Cuba e os Estados Unidos retomam o diálogo sobre política migratória.

2015 - A polícia francesa lança o assalto ao supermercado 'kosher' no leste de Paris, onde um homem armado fez vários reféns. Mais tarde, vários reféns são libertados e as forças de segurança confirmam a morte de pelo menos quatro dos sequestrados. Unidades de elite da polícia francesa matam os dois suspeitos do ataque de 07 de janeiro contra o jornal satírico Charlie Hebdo.

2016 - Os separatistas catalães chegam a acordo para a formação de um governo regional e assim evitar novas eleições, o que implica a demissão do presidente da Catalunha o conservador e independente Artur Mas.

2017 - Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA - Federação Internacional de Futebol, em Zurique, na Suíça.

- O treinador italiano Claudio Ranieri é eleito o melhor treinador do mundo em 2016, na Gala da FIFA - Federação Internacional de Futebol, em Zurique, na Suíça, superando o selecionador português Fernando Santos.

- Morre, aos 91 anos, Zygmunt Bauman, sociólogo polaco definido como um dos nomes-chave "para se entender o século XX" e criador do conceito da "modernidade líquida". Entre outras distinções, foi galardoado com o prémio Amalfi de Sociologia e Ciências Sociais (1992), o prémio Theodor W. Adorno (1998) e ainda o prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação em 2010.

2018 - Altos representantes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte retomam o diálogo, com a primeira reunião em mais de dois anos centrada em facilitar a participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno.

2019 - O partido espanhol de extrema-direita Vox concorda em dar o seu apoio parlamentar a um Governo na Andaluzia formado pelo PP e Cidadãos, conseguindo assim afastar o PSOE do poder nesta região ao fim de 36 anos.

2020 - O parlamento britânico aprova na especialidade a proposta de lei que regula o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia e abre o caminho para o 'Brexit' a 31 de janeiro.

- Morre, aos 86 anos, Ivan Passer, cineasta, uma das principais figuras da chamada "Nova Vaga" do cinema da antiga Checoslováquia.

2023 - O treinador espanhol Roberto Martínez é oficializado como novo selecionador nacional de futebol, sucede a Fernando Santos e assina um contrato válido até 2026 com a Federação Portuguesa de Futebol.

- Morre, aos 97 anos, Adolfo Kaminsky, fotógrafo argentino de família russa de origem judia, falsificador de documentos que, ao serviço da Resistência francesa durante a ocupação nazi e mais tarde dos movimentos anticoloniais, salvaram mais de três mil famílias judias da morte e da deportação para os complexos de extermínio nazi, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

- Morre, aos 83 anos, Melinda Ruth Dillon, atriz norte-americana, conhecida por ter participado nos filmes "Encontros Imediatos do Terceiro Grau" (1977) e "A Calúnia" (1981).

PENSAMENTO DO DIA: