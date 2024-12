Jovem com suspeita de fracturas após sofrer queda de cerca de 7 metros

Um jovem de 23 anos foi encontrado prostrado, no início desta tarde, na via pública, por um condutor, após sofrer uma queda de cerca de sete metros na zona das Madalenas, no Funchal.

No local estiveram dois veículos e quatro elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, assim como Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

O homem apresentava suspeitas de fracturas tanto nos membros superiores como inferiores, assim como algumas escoriações.

Foi socorrido e transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.