Sessão de abertura do ano judicial adiada para 13 de Janeiro

A sessão de abertura do ano judicial foi adiada para 13 de janeiro uma vez que o Presidente da República estará no funeral do antigo Presidente norte-americano Jimmy Carter, informou hoje o Supremo Tribunal de Justiça.

Inicialmente, a cerimónia estava marcada para o dia 09 de janeiro, mas foi adiada, uma vez que o Presidente da República estará nos Estados Unidos da América para as cerimónias fúnebres do antigo Presidente norte-americano Jimmy Carter, que morreu no passado domingo.

Marcelo Rebelo de Sousa irá representar o Estado português no funeral, que irá realizar-se em Washington D.C. no dia 09 de janeiro, data que foi também declarada pelo ainda presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como dia de luto nacional.

No passado domingo, dia em que Jimmy Carter morreu, aos 100 anos, o Presidente da República lamentou a morte do antigo chefe de Estado norte-americano, recordando o seu "apoio simbólico" à consolidação democrática em Portugal.

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que enviou ao seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, "uma mensagem de sentidas condolências" pelo falecimento de Jimmy Carter.

O Presidente português destacou "os esforços incansáveis de Jimmy Carter na promoção dos direitos humanos e da paz na cena internacional, temas a que dedicou parte significativa da sua vida após a conclusão da sua presidência e nos anos finais da sua vida" e invocou o "apoio simbólico de Jimmy Carter, e da sua administração, à consolidação democrática em Portugal".