Autoridades emitem alertas de inundações para o Norte e centro do Reino Unido

As autoridades britânicas emitiram hoje mais de 200 avisos de inundação nas regiões norte e centro do país, onde os serviços de emergência já socorreram dezenas de pessoas afetadas pelo mau tempo.

Os serviços de emergência do país declararam incidentes graves no condado de Leicestershire, no centro do país, onde mais de 60 pessoas foram resgatadas de casas e veículos inundados, segundo os bombeiros da região na plataforma de comunicação social X, acrescentando que receberam mais de 200 pedidos de ajuda.

Também no condado de Lincolnshire, no norte, os serviços de emergência puseram em prática respostas operacionais para lidar com uma série de incidentes decorrentes do aumento do caudal dos cursos de água.

Foi encontrado o corpo de um homem numa zona inundada perto do rio Aire, no norte de Inglaterra, segundo a polícia de North Yorkshire que está agora a tentar identificar o indivíduo.

Centenas de escolas um pouco por todo o país foram encerradas para o primeiro dia de aulas de 2025 e vários comboios foram interrompidos.

Várias estradas nas zonas afetadas foram encerradas devido a inundações, enquanto as equipas de emergência tiveram de evacuar alunos retidos de uma escola na cidade de Edenham, sem que ninguém tenha ficado ferido.

A agência meteorológica britânica Met Office prevê que as condições climatéricas se agravem durante a madrugada de terça-feira e que as estradas fiquem geladas e representem um risco potencial para a segurança das pessoas, de acordo com as autoridades.

O mau tempo que se tem feito sentir no Reino Unido levou ao encerramento no domingo dos aeroportos de Manchester, Liverpool e Leeds devido à intensa queda de neve.

Grande parte do Reino Unido foi atingido por ventos fortes e períodos de precipitação que se abateram antes do dia de Ano Novo e que impossibilitaram vários espetáculos de fogo de artifício e outras celebrações. Várias comunidades foram afetadas por inundações significativas desde o início do ano.