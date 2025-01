IL preocupado com encerramento parcial de estrada em Câmara de Lobos

A Iniciativa Liberal mostra-se preocupada com o encerramento parcial da estrada João Gonçalves Zarco, entre a zona do Serrado da Adega e da Escola Básica da Torre, algo que já decorre já aproximadamente um ano. De acordo com Humberto Faria, esta situação tem provocado constrangimentos a muitos camara-lobenses e visitantes que diariamente necessitam de ali transitar.

De acordo com o partido, esta situação tem causado atrasos nas viagens diárias e até dificuldades para os serviços de emergência. "Estes impactos negativos no trânsito não apenas aumentam o tempo de deslocamento, mas também afectam a qualidade de vida das pessoas", indica.

A IL diz não compreender como é que a reparação e manutenção de um muro está a demorar tanto "num município onde o executivo PSD se louva de liquidez financeira e de conseguir as melhores taxas de juro em operações de financiamento".

"O presidente não eleito, Leonel Silva, faltou à verdade aos camaralo-benses quando, em Fevereiro passado, afirmou que estavam a decorrer trabalhos e análises detalhadas, prometeu agir com rapidez e disse que iria proceder à estabilização urgente do muro com vista à normalização da circulação”, refere Humberto Faria, do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira.

“Ora nada disso está a acontecer e a morosidade para a resolução do problema tem sido a nota dominante”, conclui.