Suspeita de queda de parapente no mar era afinal balão de ar quente no Porto Moniz

Não passou de um grande susto. Nesta noite de consoada, a Estação Salva-Vidas do SANAS do Porto Moniz foi alertada por vários populares para a queda de um praticante de parapente em pleno oceano. Mas, tudo não passou de um falso alarme.

Conforme avança o SANAS, as suspeitas de queda de um parapente levaram, desde logo, a empenhar a embarcação afecta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz "após terem sido recebidos vários relatos de que um praticante de parapente havia se despenhado no mar".

"Empenhando elementos em terra para em local mais elevado identificar-se o local e acelerar-se a recuperação por parte da embarcação salva-vidas que já se encontrava em frente às Piscinas Naturais do Porto Moniz, local onde haviam indicado ter caído o atleta, foi graças a esta fotografia captada por um outro popular que permitiu perceber-se tratar-se de um falso alerta. Um balão de ar quente e o anoitecer foram suficientes para se temer o pior neste início de noite", pode ler-se na publicação.

Entretanto, os elementos do SANAS regressaram à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz onde retomaram o seu estado de prontidão. Independentemente do dia e hora o compromisso mantém-se, estamos No Mar, Pela VIDA!