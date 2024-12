Ucrânia promete apoio ao novo regime da Síria

A Ucrânia prometeu hoje apoio às novas autoridades na Síria que destituíram o regime do Presidente Bashar al-Assad, que foi um importante aliado russo no Médio Oriente.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andii Sybiha, reuniu-se em Damasco com Ahmad al-Charaa, líder de facto da Síria após a deposição de Bashar al-Assad, aliado da Rússia, dias depois de Kiev ter anunciado a entrega de um grande carregamento de farinha de trigo ao país.

A Síria está gradualmente a afastar-se do Irão e da Rússia e a reavivar os laços com as nações ocidentais e do Golfo Árabe que se tinham oposto ao regime de al-Assad, bem como com a Turquia, que apoiou as forças da oposição durante a guerra civil.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu que a Ucrânia vai enviar 500 toneladas de farinha de trigo para a Síria através do Programa Alimentar Mundial da ONU, para ajudar a melhorar a segurança alimentar e minorar a crise económica do país.

Cerca de 90% dos sírios vivem na pobreza, enquanto mais de metade não sabe de onde virá a sua próxima refeição, segundo recentes relatórios da ONU.

Durante a visita a Damasco, Sybiha disse esperar "que uma nova Síria se torne um país que respeite o direito internacional" e assegurou que a Ucrânia está pronta para partilhar a sua experiência na recolha de provas e na condução de investigações para responsabilizar os criminosos de guerra.

"Os regimes russo e de al-Assad apoiaram-se mutuamente porque a sua base é a violência e a tortura", referiu o chefe da diplomacia ucraniana.