Casa Pia impõe terceira derrota caseira ao Sporting de Braga na I Liga

O Casa Pia impôs hoje a terceira derrota caseira ao Sporting de Braga na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 na 'pedreira', em encontro da 16.ª jornada da prova.

Telasco Segovia, aos 40 minutos, e Nuno Moreira, aos 70, apontaram os tentos dos lisboetas, que já tinham triunfado fora na Amadora e no Estoril, enquanto El Ouazzani faturou para os bracarenses, aos 45+2.

O 'onze' de João Pereira isolou-se no sétimo lugar, com 23 pontos, enquanto a formação de Carlos Carvalhal, que já perdeu 15 pontos em casa, manteve-se com 28, no quarto posto, mas ficou à mercê do Santa Clara (quinto, com 27 e menos um jogo).