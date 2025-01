Mau tempo na Madeira e em Portugal continental deve-se à passagem da depressão Floriane

O mau tempo registado hoje no arquipélago da Madeira e em Portugal continental, inclusive com chuva e ventos fortes, deve-se à passagem de uma depressão, denominada Floriane, que se fará sentir até segunda-feira, avisou o IPMA.

"Nas próximas horas, o continente estará sob a influência de uma massa de ar pós-frontal, ainda instável, associada à circulação da depressão Floriane, prevendo-se aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada", referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), numa informação divulgada pelas 16:00 de hoje.

A partir da manhã de segunda-feira, os aguaceiros em Portugal continental deverão ser "gradualmente menos frequentes e intensos", segundo a previsão meteorológica.

A Floriane, nome atribuído pelo MeteoFrance(serviço meteorológico de França), desloca-se ao longo do Atlântico em direção a leste e às 09:00 de hoje estava centrada a sudoeste das ilhas britânicas.

O instituto português indicou que a depressão irá "impactar significativamente" a costa norte de Espanha e a região do Golfo da Biscaia, com vento e agitação marítima fortes.

Em Portugal continental e no arquipélago da Madeira, durante a noite e manhã de hoje, "sentiram-se os efeitos da superfície frontal fria associada à referida depressão, com precipitação e rajadas de vento por vezes fortes".

Além do aviso quanto à previsão de aguaceiros por vezes fortes no território continental português no final do dia de hoje, o IPMA indicou que o vento irá soprar por vezes forte, esperando-se rajadas da ordem dos 70 a 80 quilómetros por hora (km/h) no Minho, no Douro Litoral e nas terras altas.

De acordo com o organismo, "a temperatura irá descer no final do dia de hoje, prevendo-se queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela", com a descida da cota para os 1.200 metros na segunda-feira.

Durante o dia de hoje, houve ainda um aumento da agitação marítima, com ondas de sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, passando a ondas de noroeste na segunda-feira, com a manutenção do aviso amarelo na costa ocidental até às 18:00.

Todos os 18 distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) devido a precipitação forte, tendo sido emitidos também avisos devido à previsão de vento forte, queda de neve e agitação marítima.

A Proteção Civil registou, entre as 00:00 e as 12:00 de hoje, um total de 112 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, inclusive quedas de árvores e inundações, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Não houve, até àquela hora, indicação de feridos ou danos materiais significativos.