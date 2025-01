Chega exige “soluções imediatas” para “caos” na Saúde

Miguel Castro alertou hoje para o "grave estado do sistema de saúde na Região Autónoma da Madeira".

Em comunicado remetido às redacções, o líder do Chega-Madeira indica que "esta manhã, 60 utentes aguardavam internamento nos corredores das urgências do Serviço Regional de Saúde (SESARAM)".

Situação que diz ser "um reflexo directo da falta de planeamento e da incapacidade de resposta da tutela", comprovando "o caos instalado".

Por outro lado, refere que "mais de duas dezenas de doentes que já receberam alta médica permanecem internados nos hospitais da Região, não por necessidade clínica, mas devido à ausência de alternativas familiares ou sociais para assegurarem os cuidados necessários após a alta".

Ontem, e conforme noticiou o DIÁRIO, o SESARAM revelava que devido à afluência ao Serviço de Urgência registada neste período festivo, 230 utentes encontravam-se em situação de alta clínica,

levou a que o SESARAM tivesse que assegurar, hoje, dia 3 de Janeiro, "uma cama, alimentação e bem-estar a 230 utentes em situação de alta clinica", tendo o Conselho de Administração do SESARAM encetado contactos com o Instituto de Segurança Social da Madeira "com o objectivo de identificar instituições de cariz social com capacidade para acolher estes utentes".

Para o Chega, "esta situação demonstra o fracasso das políticas sociais e de saúde da Região, que não oferecem soluções dignas para os cidadãos em situações vulneráveis", exigindo “soluções imediatas” ao Governo Regional.