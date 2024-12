Um homem de 55 anos ficou ferido pelas 7h40 deste sábado, 28 de Dezembro, ao sofrer uma queda na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal.

Com uma ferida no couro cabeludo, o homem foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.