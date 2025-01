Pelas 18h50 deste sábado, um homem, de 62 anos, caiu no interior de um autocarro enquanto este circulava na Rua do Conselheiro, no Funchal, acabando por ficar ferido.

Com um golpe na cabeça, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento médico.