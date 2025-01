Desmoronamento de mina de ouro no Mali mata pelo menos 12 garimpeiros

Pelo menos uma dúzia de garimpeiros morreram e muitos outros, na maioria mulheres, estão desaparecidos na sequência do desmoronamento de uma mina no sul do Mali, anunciaram hoje as autoridades locais.

O acidente ocorreu na quarta-feira na aldeia de Danga, onde "um deslizamento de terras prendeu um grupo de garimpeiros, na sua maioria mulheres", de acordo com a comunicação das autoridades da província de Koulikoro feita através das redes sociais, e citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

As vítimas "ficaram presas numa escavação, submersas numa água lamacenta e, infelizmente, nenhuma delas conseguiu escapar", acrescenta-se no comunicado, sem especificar quantas pessoas estavam no local, anunciando apenas "várias vítimas".

O chefe do departamento regional de minas, Ousmane Diakité, disse à AFP que o balanço provisório apontava para "cerca de dez mortos e desaparecidos", mas as mensagens que circulam nas redes sociais sugerem um número de mortos mais elevado.

"O que é certo é que não há sobreviventes", confirmou um autarca de uma cidade vizinha, que pediu para não ser identificado para se referir ao elevado número de minas ilegais que diz existirem neste país da África Ocidental.

A região enfrenta frequentemente acidentes em locais de exploração artesanal de ouro e, há cerca de um ano, mais de 70 pessoas morreram quando uma mina colapsou neste país que é também um dos principais produtores de ouro em África, e ao mesmo tempo, um dos mais pobres.

O ouro atrai grandes grupos empresariais estrangeiros que trabalham com a autorização das autoridades, mas também garimpeiros artesanais de toda a região, que as autoridades têm dificuldade em travar e que correm grandes riscos, na esperança de encontrar ouro.