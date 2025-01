Polícia dos EUA mata em operação 'stop' um dos indultados por Trump de assalto ao Capitólio

A polícia norte-americana matou numa operação de trânsito um dos indultados pelo Presidente, Donald Trump, que cumpriu uma curta pena de prisão por participação no assalto ao Capitólio, a 06 de janeiro de 2021, noticiou hoje a imprensa norte-americana.

Matthew Huttle, de 42 anos, declarou-se em 2023 culpado de uma acusação de invasão de propriedade privada, mas, tendo em conta o seu cadastro, foi para a prisão por ter liderado os episódios de violência que ocorreram nesse dia, quando a multidão pró-Trump rompeu o fraco cordão policial, segundo a acusação do Ministério Público.

De acordo com a versão da polícia, Huttle foi atingido com um tiro mortal quando resistiu à detenção durante uma operação de controlo de trânsito, no domingo passado, no condado de Jasper, no Indiana.

As autoridades informaram que Huttle tinha uma arma. Desconhecem-se, até agora, os motivos pelos quais a polícia o mandou parar.

Tinha saído da prisão há apenas alguns dias, no âmbito do indulto geral de Trump a cerca de 1.600 pessoas condenadas pelos distúrbios daquele dia, em que as duas câmaras do Congresso reunidas no interior do edifício procediam à certificação da vitória presidencial do adversário de Trump, o democrata Joe Biden, nas eleições de novembro de 2020.

Depois da sua detenção em novembro de 2022, pelo papel desempenhado no motim do Capitólio, Huttle tinha sido detido em mais quatro ocasiões, antes de ser condenado a uma pena de prisão efetiva pelos distúrbios no Capitólio, em Washington.