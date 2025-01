Ataques de ambas as partes fazem pelo menos cinco mortos na Ucrânia

Os ataques russos mataram hoje pelo menos três pessoas na Ucrânia, enquanto o fogo ucraniano matou duas pessoas nas regiões fronteiriças da Rússia, anunciaram as autoridades de ambos os países.

Uma série de ataques com mísseis atingiram hoje a cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia.

"Uma pessoa morta e quatro feridas", confirmou Dmytro Brijinskyi, chefe da administração militar da cidade de Chernigov, na rede social Telegram.

"Hoje o inimigo lançou um ataque triplo com mísseis contra uma área residencial nos arredores de Chernigov", informou Vyatcheslav Tchauss, governador da região com o mesmo nome da cidade afetada, acrescentando que as operações de busca e salvamento continuam.

Ao início da manhã, um outro ataque russo, desta vez com 'drones', atingiu a região de Kiev, nas imediações da capital ucraniana.

"Uma pessoa foi morta e quatro ficaram feridas durante um ataque aéreo inimigo na região de Kiev", disse Mikola Kalashnik, governador em exercício desta região.

As vítimas foram atingidas pela queda de destroços de 'drones' abatidos pela defesa aérea, segundo o governador.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, um total de 93 'drones' foram disparados pela Rússia e foram abatidos 60 deles e neutralizados outros 26.

Na mesma altura, um ucraniano foi morto por 'rockets' russos na região de Zaporijia, no sul da Ucrânia, segundo o seu governador, Ivan Fedorov.

Em solo russo, na região de Kursk, um homem foi morto por um ataque ucraniano.

Nesta região, a Ucrânia capturou dezenas de cidades fronteiriças no âmbito de uma ofensiva surpresa lançada em agosto passado.

A vítima foi um trabalhador de 63 anos que caminhava perto de sua casa, segundo Alexander Khinchtein, governador da região russa de Kursk.

Na região de Bryansk, outra zona russa na fronteira com a Ucrânia, um bombardeamento de morteiros ucranianos na aldeia de Kirillovka fez um morto, anunciou o seu governador, Alexandre Bogomaz.