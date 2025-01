Choque entre autocarro e táxi entope Rua do Anadia

Um toque lateral entre um táxi e um autocarro no final da Rua do Anadia, no Funchal, mais precisamente no último semáforo antes da Praça da Autonomia, está a condicionar fortemente a circulação rodoviária na baixa do Funchal.

De acordo com o que foi possível apurar, não há feridos a registar, apenas danos laterais mínimos nas duas viaturas, mas o suficiente para as deixar paradas à espera de resolução, possivelmente da PSP, que ainda não estava no local às 7h25.

Consequência maior é uma fila gigantesca de carros, mas sobretudo dezenas de autocarros que têm a esta hora muita procura. Na prática, enquanto as duas vias não forem desimpedidas, fica tudo parado.