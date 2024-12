Acidente rodoviário na Etiópia mata pelo menos 71 pessoas

Pelo menos 71 pessoas morreram num acidente rodoviário, no domingo, no sul da Etiópia, declararam as autoridades policiais num novo balanço, acrescentando que o veículo caiu numa ravina.

O veículo Isuzu, construtora japonesa, que transportava os passageiros "caiu na ravina do rio Gelana", declarou a polícia num comunicado na noite de domingo, citando o comissário regional da polícia Daniel Sankura.

Sankura disse que 68 homens e três mulheres morreram no acidente e duas outras pessoas ficaram gravemente feridas.

O gabinete de Saúde do estado de Sidama tinha referido anteriormente que "um acidente de viação custou a vida a 66 pessoas", sem dar mais pormenores.

A região de Sidama situa-se a cerca de 300 quilómetros a sul da capital Adis Abeba.

Imagens pouco nítidas divulgadas pelo gabinete de Saúde mostram muitas pessoas à volta de um veículo, parcialmente submerso na água. Outras imagens partilhadas pelo mesmo gabinete parecem mostrar corpos no chão.