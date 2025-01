Cinco mortos nas estradas portuguesas entre 27 e 31 de Dezembro

Cinco pessoas morreram nas estradas portuguesas durante a operação 'Natal e Ano Novo' da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo dados provisórios, entre o dia 27 de Dezembro de 2024 e as 23h59 do dia 31 de Dezembro de 2024, a GNR fiscalizou 52.710 condutores, dos quais, 293 conduziam com excesso de álcool e, destes, 180 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 100 pessoas por conduzirem sem habilitação legal;

Das 11.782 contraordenações rodoviárias detectadas, destacam-se: 2.291 por excesso de velocidade; 113 excessos de álcool; 277 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 161 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 930 por falta de inspecção periódica obrigatória; 346 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante o período indicado houve 787 acidentes, dos quais resultaram cinco vítimas mortais, 19 feridos graves e 256 ligeiros.