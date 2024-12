Ataque com drone causa oito mortos no Sudão

Pelo menos oito militares foram mortos e sete outros ficaram feridos num ataque de um 'drone' dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) a um quartel do exército no norte do Sudão, segundo as autoridades da capital.

O ataque teve como alvo o quartel do exército na zona de Maaqil, no estado do Rio Nilo, cerca de 150 quilómetros a norte de Cartum, onde se encontram milhares de recrutas.

"As defesas aéreas do exército conseguiram repelir alguns dos 'drones' suicidas, mas um deles atingiu alvos na base de Maaqil, resultando em oito mortos e sete feridos", refere o comunicado do governo do estado do norte.

Este é um dos raros ataques recentes das FAR, que estão em conflito com o exército há um ano e meio no norte do país, e ocorre num momento em que os dois lados lutam intensamente pelo controlo de bairros estratégicos da capital.

Uma fonte militar referiu que o exército conseguiu expulsar hoje os combatentes das FAR de vários bairros de Cartum, incluindo Shambat e Al Ezba, que têm sido controlados pelos paramilitares desde o início da guerra em abril de 2023.

Até à data, os paramilitares não reagiram a estas reivindicações.

Dezenas de milhares de pessoas foram mortas desde o início da guerra no Sudão, enquanto mais de 14 milhões estão deslocados, cerca de 3 milhões delas para outros países, o que faz do Sudão o cenário da pior crise de refugiados do planeta, segundo a ONU.