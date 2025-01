Ataque com drones russos danifica instalações do parlamento ucraniano

Um ataque com um drone russo no bairro central de Pechersky, em Kiev, que matou dois civis na quarta-feira, danificou também as instalações do parlamento ucraniano , disse hoje o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk.

"A onda de explosão danificou os edifícios circundantes, incluindo os edifícios administrativos do Parlamento ucraniano, onde estão localizados os comités e departamentos da Verkhovna Rada da Ucrânia", revelou Stefanchuk no Facebook.

Stefanchuk anexou fotografias que mostram várias janelas e fragmentos de gesso que foram arrancados pela explosão causada pelo ataque do drone russo.

A extensão dos danos ainda está a ser avaliada, disse Stefanchuk, e os funcionários do Parlamento estão a fazer tudo o que é possível "para eliminar rapidamente as consequências do ataque e garantir o funcionamento ininterrupto da Verkhovna Rada (Conselho Supremo da Ucrânia) e dos seus órgãos".

O edifício danificado fica a cerca de 50 metros do gabinete do Presidente ucraniano Volodymir Zelensky e a 300 metros do edifício principal do Parlamento ucraniano, onde os deputados realizam sessões regulares, apesar dos ataques russos diários à capital.

Moscovo tem ameaçado repetidamente atacar os "centros de decisão" de Kiev e os seus drones e mísseis são abatidos quase diariamente na capital e nos seus arredores.

De acordo com a informação disponível publicamente, o mais próximo que a Rússia esteve de atacar o parlamento ucraniano foi a 7 de setembro, quando fragmentos de um drone intercetado foram encontrados perto do edifício principal da câmara legislativa.

Stefanchuk afirmou ainda que "o cínico ataque russo" ao centro que danificou o parlamento na quarta-feira matou dois civis, uma família de conhecidos cientistas e professores da Universidade Taras Shevchenko de Kiev, o neurobiólogo Igor Zima e a sua mulher, a bióloga Olesia Sokur.

O edifício principal do Banco Nacional da Ucrânia, situado nas proximidades, também foi danificado no ataque, de acordo com o gabinete de imprensa do organismo bancário ucraniano.

As forças de defesa ucranianas abateram 47 de 72 drones lançados pela Rússia entre a noite de quarta-feira e hoje, enquanto outros 24 desapareceram dos radares, declarou a força aérea ucraniana.

Num comunicado, as autoridades ucranianas especificaram que drones iranianos 'Shahed' e outros tipos de aparelhos aéreos não tripulados foram lançados a partir dos territórios russos de Bryansk, Oryol, Kursk e Primorsko-Akhtarsk.

"Até às 08:30 (06:30 em Lisboa), foi confirmado o abate de 47 drones Shahed e outros tipos de aparelhos aéreos não tripulados nas regiões de Poltava, Sumi, Kharkiv, Kiev, Chernihiv, Cherkassy, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson e Mykolayiv", indicou a nota militar.

Além disso, devido à ação ativa das forças de defesa, 24 drones de vários tipos desapareceram dos radares sem consequências negativas, enquanto outro ainda estava no ar no momento da publicação do comunicado.

O ataque aéreo foi repelido pela aviação, por mísseis antiaéreos, pelas unidades de guerra eletrónica, pelos grupos móveis de ataque da força aérea e das forças de defesa ucranianas, segundo as autoridades ucranianas.