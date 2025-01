Portugal vence Espanha pela primeira vez e está em inéditos 'quartos'

A seleção portuguesa qualificou-se hoje pela primeira vez para uns quartos de final de um Mundial de andebol, derrotando igualmente pela primeira vez a Espanha, em embate disputado em Oslo.

Numa partida em que se destacaram o guarda-redes Diogo Rêma e Francisco Costa, principalmente na segunda metade, Portugal prosseguiu a sua caminhada fantástica neste mundial, organizado conjuntamente por Noruega, Croácia e Dinamarca, assegurando a presença inédita nos oito primeiros.

Com uma jornada por disputar no Grupo III da Ronda Principal, no domingo frente ao Chile, a seleção portuguesa vai procurar assegurar o primeiro lugar para evitar a tricampeã mundial Dinamarca e jogar com a Alemanha, conjuntos que têm já seu lugar definido no Grupo I.

Diogo Rêma 'fechou' autenticamente a baliza na segunda parte, enquanto Francisco Costa evidenciou-se a concretizar, tendo sido o melhor marcador com oito golos.

Apesar de um arranque intranquilo, Portugal ainda esteve na frente aos 7-6, mas a partir daí falhou muito na finalização, também por culpa do guarda-redes Serguey Hernández Ferrer, tendo a Espanha 'descolado' para quatro bolas de vantagem (12-8).

Após um tempo técnico do treinador português Paulo Pereira, Portugal melhorou os níveis de eficácia na concretização, e, com golos de Victor Iturriza, Salvador Salvador e Rui Silva, recuperou para a diferença mínima 13-12.

Nos minutos finais da primeira parte, já com Diogo Rêma em bom plano, João Gomes e Salvador Salvador ainda empataram aos 14-14 e 15-15, mas Portugal chegou ao intervalo em desvantagem por um golo (16-15).

A Espanha voltou à vantagem de três golos no início da segunda parte (18-15), rentabilizando dois erros lusos no ataque, com dois golos de Alex Dujshebaev, que foi o seu 'canto do cisne', uma vez que a partir daqui iniciou-se o festival Diogo Rêma (que levou a bola do jogo) e Francisco Costa.

Com três defesas de Diogo Rêma e dois erros técnicos dos espanhóis, Portugal meteu um parcial de 7-1, com cinco golos de Francisco Costa e golos de Victor Iturriza e Fábio Magalhães, passando para a frente por três, aos 22-19, pela primeira vez no jogo.

A Espanha, ainda chegou à diferença mínima aos 22-21 e 24-23, mas um parcial de 4-0, com golos de Francisco Costa, Rui Silva, Victor Iturriza e Salvador, 'cavou' uma vantagem praticamente decisiva de cinco golos, aos 28-23.

Apoiado pelos noruegueses na Unity Arena, que, com a derrota de Espanha, voltam a ter esperança no apuramento da sua seleção, Portugal fechou o encontro aos 35-29.