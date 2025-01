IPMA prolonga aviso amarelo para agitação marítima na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de prolongar o aviso amarelo para a agitação marítima na Madeira.

Assim, a entidade informa que o aviso agora vigora até as 15 horas do dia 30 de Janeiro, quinta-feira, e que abrange a Costa Norte e o Porto Santo onde as ondas de Noroeste podem atingir os cinco metros de altura.

A Capitania do Porto do Funchal já tinha também emitido várias recomendações.