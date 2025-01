- "Nova lei permite venda de casas a preços acima do mercado em 95% dos municípios"

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais nesta sexta-feira, 17 de Janeiro de 2025, com destaque para as questões fiscais e o ramo imobiliário.

No semanário Expresso:

- "Procura sem precedentes faz disparar venda de Ozempic"

- "Presidenciais: Vitorino é o mais desejado da direção do PS"

- "Seis mil imigrantes legalizados dos 400 mil em espera"

- "Guia para navegar num mundo turbulento. Presidente [dos Estados Unidos Donald Trump] toma posse na segunda-feira, com vários alvos e uma guerra interna no trumpismo"

- "Líderes ansiosos aguardam Trump"

- "O que vai mudar agora na economia"

- "A perigosa teoria dos radicais"

- "Governo falha objetivo de acabar com atrasos nas cirurgias"

- "Cada português arrisca gastar mais 320 euros em Defesa por ano"

- "Vendas de casas cresceram 27% no final do ano"

- "Porque estão a acabar os golos de fora da área e os pontapés do meio da rua?"

- "Benformoso: a história da rua mais falada do país"

- "Paz ainda 'está longe' de Gaza e do Médio Oriente"

- "Montenegro à distância no Conselho de Estado"

- "PJ não investiga Couto dos Santos"

- "Mondlane não quer reunião com Rangel"

No semanário Nascer do Sol:

- "Montenegro e Rocha preparam coligação a nível nacional"

- "'Temos impostos de rico para rendimentos de pobre'. Entrevista a Armindo Monteiro, presidente da CIP. 'O trabalhador pode trabalhar de sol a sol, mas não é isso que vai aumentar a produtividade'"

- "'Costistas' preferiam Mariana Vieira da Silva para Lisboa"

- "Associação Mutualista do Montepio quer comprar casas para os seus associados"

- "Ano Judicial. PGR 'tem de saber do que está a falar', diz ministra da Justiça"

- "Leite gordo. Gordofobia leva marcas a optar por designação de 'leite inteiro'"

- "Presidenciais. Saída de Centeno dá gás a Seguro e há quem fale em MASP"

- "Igreja. Rusga do Benformoso põe bispos contra bispos"

- "Portugal Amanhã. InovCluster. 'São necessários mais apoios às empresas portuguesas'"

- "Euronews. A nova era de Trump e o caso espanhol que envolve o Governo de Costa"

- "Califórnia. Los Angeles em chamas. O incêndio mais mortal de sempre do estado dourado"

No Correio da Manhã:

- "CM revela dados da auditoria. Compra joias com dinheiro do FC Porto"

- "Dragão financia luxos privados de Pinto da Costa"

- "Concessão por mais 30 anos e aumento das taxas pagam novo aeroporto"

- "[Ator Ângelo Rodrigues] Festa louca no quarto com cinco pessoas"

- "Benfica-Famalicão. 'Quem vier tem de ter qualidade', Lage comenta mercado"

- "Sporting. Alerta com exaustão de Gyokeres"

- "IUC. 'Selo do carro' pago em duas prestações"

- "Coimbra. Jovem morre afogado ao fugir à policia"

- "Este mês. Mortalidade supera registos da pandemia"

No Público:

- "Nova lei permite venda de casas a preços acima do mercado em 95% dos municípios"

- "1946-2025. David Lynch. Levou a chave dos seus enigmas. No céu tudo é perfeito"

- "40 anos de Mão Morta. De olho no fascismo, com um novo álbum-combate"

- "Médio Oriente. Mais de 80 palestinianos mortos após anúncio de cessar-fogo"

- "Embaixada dá apoio. Português preso em Goa sai em liberdade condicional"

- "Freguesias. Autarcas antecipam dificuldades na separação"

- "Fiscalidade. O que muda com as 30 medidas de simplificação aprovadas"

No Jornal de Notícias:

- "Estado paga o dobro do preço por novas antenas do Siresp"

- "Proposta final do Governo aos Sapadores prevê mais 378 euros por mês até 2027"

- "Fogo sem cessar. Israel adia assinatura do acordo, que ainda pode entrar em vigor no domingo. Conheça os números que resumem uma guerra devastadora"

- "Imposto de circulação poderá ser liquidado em duas prestações"

- "Parlamento vota hoje a independência de 299 freguesias"

- "Polícia com câmaras para multar no Porto"

- "Viveiro ilegal de marisco de Coentrão funcionava ao lado da Docapesca"

- "FC Porto. Comissões de 45 milhões em apenas dez vendas"

- "Benfica. Di María falha Famalicão mas joga contra o Benfica"

- "David Lynch. Coração selvagem parou aos 78 anos"

No Diário de Notícias:

- "Exclusão de Centeno leva socialistas que não querem Seguro a olhar para Vitorino"

- "Simplificação Fiscal. Do IRS ao IUC e passando pelos recibos verdes. Governo lança pacote com 30 medidas"

- "Saúde. No ano passado, Portugal tratou 1543 doentes dos PALOP. Técnicos defendem revisão de acordos"

- "Legislação. Duas queixas num ano por importunar trabalhador fora do horário de trabalho"

- "Polémica. Bolhão declara guerra à Câmara do Porto"

- "Valença Pinto, ex-CEMGFA. 'A conjuntura sugere que se dê uma muito maior prioridade à Defesa'"

- "Grande Conferência do DN. Os grandes temas de 2025 estão em debate esta sexta, na Gulbenkian"

- "David Lynch. Morreu o cineasta dos nossos medos"

- "Local. Famílias numerosas vão ter direito a estacionamento grátis em Oeiras"

No Jornal de Negócios:

- "Brisa avança com fusão para ganhar músculo no exterior"

- "Entrevista a Carlos Farinha Rodrigues. 'A fraude no RSI é muito menor do que noutras prestações sociais'"

- "E se a guerra cá chega? Estará Portugal seguro?"

- "Empresas já antecipam uma travagem no investimento para este ano"

- "Simplificação reduz custos de contexto. Falta baixar impostos, dizem patrões"

- "Centeno vai ficar ou sair? Governo decide no verão"

- "Trump 2.0. Entrevista. Robert Sherman. 'No círculo próximo já há facas adiadas contra Musk'"

- "Tarifas arriscam penalizar mais os Estados Unidos do que a Europa"

- "Como investir nesta nova era?"

No Jornal Económico:

- "Concurso para sede da direção do SNS denunciado por anomalias"

- "Vasco Perestrelo: estará Elon Musk a ser vítima do seu próprio algoritmo?"

- "Para Pedro Reis, o acordo do Mercosul é uma boa notícia para a UE e Portugal"

- "Ameaças de Trump acentuam reforço do mercado único"

- "Selo do carro deixa de ser pago no mês da matrícula e estão previstas prestações"

- "Carlos Lobo: 'Simplificação fiscal é um processo e não um ponto de chegada'"

- "Lucros do Novobanco caem com custo da antecipação do CCA"

- "Concorrente do MB Way já transferiu 18,5 milhões de euros"

- "Americanos olham para Portugal como 'país boutique'"

- "Davos 2025 concentra a agenda na economia do futuro"

No O Jogo:

- "FC Porto. Craques presos a comissões milionárias. Auditoria revela direitos de exclusividade concedidos a leque restrito de empresários."

- "Se Diogo Costa for vendido, dragões terão de pagar 10% a Jorge Mendes e 5% a Pedro Pinho"

- "Benfica-Famalicão. 'Nunca vou estar satisfeito'. Bruno Lage com máxima exigência aos jogadores"

- "Di María abre porta da continuidade"

- "Hugo Oliveira, técnico do Famalicão, elogia águias. 'Um gigante que joga com 12'"

- "Sporting. Proposta na mesa por Andrés García. Leões procuram garantir lateral-direito do Levante, apesar de terem concorrência"

- "Gyokeres em dúvida para viagem a Vila do Conde"

- "Internacional. Reviravolta sensacional de Amorim. Man United vira jogo frente ao Southampton (3-1) na Premier League"

- "Boavista. Candidatos apresentam soluções e trunfos. Filipe Miranda e Garrido Pereira vão amanhã a votos"

No A Bola:

- "Como Schjelderup convenceu Lage. Defeitos e correções que levaram o extremo a brilhar no Benfica"

- "Di María abre a porta à renovação. Chegou aos 200 jogos pelo Benfica e quer fazer 'muitos mais'. Falha jogo de hoje mas recupera para o Barcelona"

- "Sporting. Gyokeres preocupa. Problema junta-se ao cansaço. Pode ser poupado com o Rio Ave"

- "Sporting. Mais um passo por Andrés García. SAD formalizou proposta de 9,5 milhões de euros"

- "Inglaterra. Amorim escapa com 'hat-trick' de Diallo. Reviravolta vale triunfo (3-1) frente ao Southampton"

- "FC Porto. Villas-Boas anunciava candidatura há um ano"

- "Taça de Portugal. São João de Ver. História feita e sonho em aberto"

- "Entrevista A Bola. Estoril. 'Quero construir alguma coisa que valha a pena'. Ian Cathro"

- "Arábia Saudita. Jesus iguala recorde de goleada e 'risca' Neymar"

E no Record:

- "Di María é para renovar. Assinala 200 jogos e diz que está feliz na Luz"

- "Benfica-Famalicão. Avançado descansa hoje mas está apto para o Barça"

- "Sporting. Gyokeres tem dores e treina à parte"

- "FC Porto. Gestão Pinto da Costa em causa. Risco de expulsão"

- "Especialistas em direito consideram que há margem judicial e disciplinar"

- "Itália. Milan avança por João Félix"

- "Inglaterra. Man. United 3-1 Southampton. Reviravolta Amorim"