As primeiras decisões de Trump e a desilusão benfiquista em destaque nos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais de 22 de Janeiro de 2025 e entre tantas, destacam-se as referidas no título por estarem nas primeiras páginas de quase todos os jornais, ambos ou um dos dois em grande amplitude.

No Público:

- "Atuais responsáveis regionais do INEM acumulam funções nos hospitais"

- "Trump em velocidade de cruzeiro. Duas emergências, 200 decretos, 1600 perdões. Ameaças à UE com novas taxas sem compra de energia. Um regresso ao passado no ambiente"

- "União Europeia. Portugal aprovou hoje livre uso de IA pelas polícias"

- "Buscas em casa. Deputado do Chega suspeito de furto de malas em aeroporto"

- "Recibos verdes. Sindicatos de trabalhadores independentes em risco"

- "Mais eventos e mais público. Festivais de música sem sombra de crise"

- "Liga dos campeões. Benfica cai no último lance após chuva de golos diante do Barcelona"

- "Futebol. Vitória SC aproxima-se dos 50 milhões de euros em época de vendas-recorde"

No Correio da Manhã:

- "Escutas revelam. FC porto paga viagem a traficante. 'Joca' e casal Madureira em férias de luxo à custa dos dragões"

- "Benfica 4 Barcelona 5. 'Hat-trick' naufraga no vendaval catalão"

- "RB Leipzig-Sporting. Leão quer ganhar para garantir 'play-off'"

- "No aeroporto. Deputado do Chega suspeito de furtar malas"

- "Relatório. Vítimas contam abusos sexuais na Igreja Católica"

- "Por trabalho no INEM. Ministra propôs louvor e medalha a Gandra d'Almeida"

- "Política. Bloco de Esquerda despede cinco jovens mães"

- "Oeiras. Incendeia restaurante em vingança passional"

- "América. Trump muda leis e liberta 1.500 acusados de atacar capitólio"

- "Tragédia. Fogareiro no quarto mata família em Vilar Formoso"

No Jornal de Notícias:

- "Deputado do Chega suspeito de furtar malas em voos para o Parlamento"

- "Saúde. Marcelo deixa reparo a mudanças na direção do SNS"

- "Abusos sexuais. Metade das vítimas da Igreja quer ser indemnizada"

- "Casal e dois filhos morrem intoxicados ao tentarem aquecer a casa"

- "Póvoa de Varzim. Hotel de luxo no lugar de parque de campismo"

- "Champions. Benfica-Barcelona 4-5. Noves fora nada"

- "Sporting. Rui Borges espera Leipzig intenso"

- "FC Porto. José Tavares à prova em batismo de fogo europeu"

No Diário de Notícias:

- "Governo passa último cheque à TAP e ajuda na compra de participações"

- "Nova lei das pescas prevê número ilimitado de tripulantes estrangeiros"

- "Saúde. Conselho de Ética quer lei sobre objeção de consciência"

- "Educação. Provas-ensaio: várias escolas dizem não estar preparadas"

- "SNS. Direção executiva fica com gestão da rede de cuidados, mas sem área de recursos humanos e contratos"

- "Banco de Portugal. Vice-governador de Constâncio e Costa é consultor 'temporário' do banco central há oito anos"

- "Estados Unidos. Trump define o tom de mandato com recorde de ordens executivas"

- "Mário Avelar. Autor de a 'Literatura e o Mar'. 'Melville acreditava que os baleeiros atualizavam a experiência épica dos navegantes portugueses'"

- Liga dos Campeões. Benfica esteve a ganhar na Luz, mas perdeu no último lance com o Barcelona (5-4)

No Negócios:

- "Subida dos combustíveis com 'impacto brutal e imediato' nas transportadoras"

- "Trump rasga acordo histórico para aplicar IRC mínimo de 15% às multinacionais"

- "ANA já pediu 'rating' para financiar a construção do novo aeroporto"

- "Ana Jacinto, secretária-geral AHRESP [Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal]. 'Precisamos que os imigrantes continuem a entrar'"

- "Certificados tiveram procura 12 vezes acima do estimado"

- "Stilwell ainda continua a ver uma EDP forte nos Estados Unidos"

No Jornal Económico:

- "Stilwell diz que EDP investiu 20 mil milhões e que EUA precisam de renováveis"

- "Portugal passa no exame orçamental de Bruxelas. França e Itália sofrem reparos"

- "Arrow vai comprar grupo de construção que fatura 80 milhões"

- "Centeno garante que tentação política não afetou trabalho"

- "Vila Nova Carneiro ocupam 44.º lugar no ranking da Forbes Portugal"

- "Trade Republic quer ser relevante na banca de retalho"

- "Médicos dizem que novo CEO do SNS não tem perfil para o cargo"

- "S&P vê rendibilidade sólida dos bancos portugueses em 2025"

- "Estados unidos vão deixar Organização Mundial da Saúde e sair do acordo de Paris... outra vez"

No Record:

- "Benfica 4-5 Barcelona. Banhada. Do céu ao inferno"

- "RB Leipzig-Sporting. 'Vamos sair com os 3 pontos', Rui Borges vive 'sonho' e aponta ao 'play-off'"

- "FC Porto. Tolerância zero para Pepê. Villas-Boas condena atitude do brasileiro"

- "Vítor Bruno exaltado na despedida"

- "Arábia Saudita. Al-Khaleej 1-3 Al Nassr. CR7 bisa"

No O Jogo:

- "Benfica 4-5 Barcelona. Tempestade imperfeita. Benfica entrou melhor mas cedeu à pressão dos catalães, que festejaram nos instantes finais graças a Raphinha"

- "FC Porto. Um líder forte com impacto imediato. SAD tem definido o perfil do sucessor de Vítor Bruno"

- "Leipzig-Sporting. 'Há um ano estava no sofá'. Rui Borges antes da estreia na Liga dos Campeões/ Debast deve continuar no meio-campo"

- "Internacional. Cristiano Ronaldo chega aos 918 golos"

- "V. Guimarães. Alisson Santos compensa partida de Kaio César"

E no A Bola:

- "Benfica 4-5 Barcelona. Surreal! 'Hat-trick' de Pavlidis não chegou para segurar o que o Benfica teve na mão"

- "Liga dos Campeões. Leipzig-Sporting. 'Jogadores estão mais do que preparados', Rui Borges"

- "FC Porto. Novo treinador é dossiê secreto tratado 'com pinças'"

- "Mundial de Andebol. Suécia-Portugal. Que continue a aventura!"

- "Inglaterra. Amorim em fúria partiu TV"

- "Arábia Saudita. Mais dois para a conta de Ronaldo"