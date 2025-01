Jovens do Bloco de Esquerda querem acabar com as propinas

"Acabar com as propinas", mas também "construir mais residências universitárias" e ter "mais cursos disponíveis nas instituições de ensino superior e de qualidade", são algumas das reivindicações dos mais cursos disponíveis nas instituições de ensino superior e de qualidade (BE) Madeira.

A estrutura partidária juvenil esteve junto da população estudantil dos ensinos básico e secundário da Região, para alertar para a importância do ensino público.

"O acesso ao ensino é um direito de todas e de todos, independentemente do seu estrato social", sublinham os jovens do BE citados num comunicado remetido este sábado às redacções.

Os Jovens do Bloco defendem que é da responsabilidade do governo garantir o acesso à educação para todas as crianças e jovens, desde a creche ao ensino superior, promovendo uma maior justiça social. mais cursos disponíveis nas instituições de ensino superior e de qualidade

Por outro lado, o Bloco de Esquerda defende "melhores condições de trabalho do corpo académico" e o "fim da precariedade dos bolseiros de investigação".

Os bloquistas madeirenses reivindicam ainda que as viagens para os estudantes da Madeira tenham o custo de 65 euros no acto da compra (ao contrário do que preconiza o actual modelo do subsídio social de mobilidade).

Outras das questões que são 'bandeira' dos Jovens do Bloco de Esquerda Madeira prendem-se com as alterações climáticas e o direito à igualdade.