Iraque informa sobre morte de guardas fronteiriços em tiroteio com PKK

Dois guardas fronteiriços iraquianos no Curdistão autónomo foram mortos e um terceiro ficou ontem ferido num tiroteio com combatentes curdos do PKK turco perto da fronteira com a Turquia, segundo o Ministério da Administração Interna iraquiano.

Trata-se de raros confrontos entre as forças de segurança iraquianas e o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um grupo classificado como "terrorista" por Ancara e pelos seus aliados ocidentais.

Bagdade endureceu a sua posição nos últimos meses contra o movimento, que tem bases de retaguarda no norte, no Curdistão autónomo.

"Durante uma missão levada a cabo por guardas fronteiriços para proteger a fronteira turco-iraquiana (...) as forças iraquianas foram atacadas por elementos terroristas da organização proibida PKK" no sector de Zakho, detalhou o ministério iraquiano, em comunicado.

Ao fim da tarde, citando o Ministério do Interior, a agência noticiosa estatal INA garantiu que dois membros do PKK "que atacaram a patrulha" foram mortos pelas forças iraquianas "que isolaram e revistaram a zona para perseguir os autores do ataque".

Em meados de Agosto, a Turquia e o Iraque assinaram um acordo de cooperação militar sobre a criação de centros de comando e de formação conjuntos no âmbito da luta contra o PKK.