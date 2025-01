Egipto reabrirá "dentro de dias" passagem fronteiriça com Gaza

O Egito anunciou hoje que vai reabrir "dentro de dias" a passagem fronteiriça de Rafah, que liga com a Faixa de Gaza, assim que estiverem concluídos os trabalhos de reparação dos danos provocados pelos ataques aéreos israelitas.

"A passagem fronteiriça será reaberta dentro de alguns dias, uma vez que necessita de algumas reparações, tanto do lado palestiniano como do lado egípcio, devido ao bombardeamento israelita", referiu o governador da província do Norte do Sinai, Khaled Megawer.

Em declarações à imprensa, o responsável indicou que a sua visita a Rafah tem como objetivo inspecionar os preparativos para receber os feridos e permitir a entrada de camiões que transportam ajuda humanitária, que até agora foram desviados para as passagens de Al Auya e Kerem Shalom.

"Espera-se que milhares de feridos e doentes entrem pela passagem pelo que preparámos vários médicos em diferentes setores médicos e ambulâncias adicionais, além dos números existentes na província", afirmou.

A mesma fonte acrescentou que o governo egípcio desenvolveu um plano abrangente para receber os feridos e os bens médicos necessários para o qual "foram construídos armazéns para o Crescente Vermelho e o porto foi modernizado".

Desde que a trégua entre Israel e o Hamas entrou em vigor, no passado domingo, centenas de camiões carregados com mantimentos de emergência atravessaram os portões da passagem de Rafah para seguir a estrada e chegar às passagens de Al Auya e Kerem Shalom, em território israelita, para descarregar a ajuda.

A partir destes postos de controlo, os camiões do Crescente Vermelho transportam carga humanitária para a Faixa de Gaza, devido às péssimas condições das instalações de Rafah, que era a principal rota de abastecimento para Gaza e a única que não estava sob controlo de Israel.

Rafah era a única forma de transportar a pouca ajuda que conseguiu entrar em território palestiniano durante os primeiros meses do conflito, até que as tropas israelitas ocuparam a zona em maio do ano passado e bloquearam a sua utilização.