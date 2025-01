Pichardo quer representar Portugal "ao mais alto nível" em Los Angeles 2028

O atleta Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020 e medalha de prata em Paris2024, quer representar Portugal "ao mais alto nível" em Los Angeles2028, revelou hoje o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Artur Lopes esteve hoje reunido com o atleta luso-cubano e a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), mas, apesar de ter sido "abordado um pouco" o diferendo com o Benfica, o objetivo do encontro era clarificar "a posição [de Pichardo] perante o COP e a representação de Portugal".

"Veio assegurar-nos que quer continuar a competir ao mais alto nível e estar em Los Angeles a representar Portugal", disse Artur Lopes à Lusa, após a reunião com o atleta, de 31 anos, que deixou a "garantia de, este ano, disputar o campeonato nacional".

O presidente do COP espera que o diferendo com o Benfica possa ser "ultrapassado, para [Pichardo] voltar a ser o grande atleta que é", mas recusou intervir: "Não nos metemos no trabalho das federações com os clubes, nem dos clubes com os atletas", advertiu.

Em 13 de janeiro, em comunicado enviado à Lusa, o campeão do mundo em Oregon2022 e europeu em Munique2022 anunciou a rescisão do contrato com o Benfica, que vigorava até aos Jogos Olímpicos de 2028, alegando "divergências irreconciliáveis", sem especificar.

Horas depois, o clube revelou ter instaurado um processo disciplinar em 03 de janeiro, com vista ao despedimento do triplista, por ter faltado "a exames médicos para os quais estava convocado" após Paris2024 e "recusado a inscrição na plataforma de atletas" da FPA, "apesar de ter sido por diversas vezes solicitado para tal".