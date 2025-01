Scholz afirma que Trump será um desafio com que a Europa saberá lidar

O chanceler alemão, Olaf Scholz, avisou hoje que o Presidente norte-americano, Donald Trump, "será um desafio" com o qual a Europa saberá lidar, antes de um almoço de trabalho em Paris com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Nesta semana, nós estamos frente a uma nova administração americana e o Presidente Trump -- empossado na segunda-feira - será um desafio, mas nós sabemos pelo menos o quanto", disse Scholz em declarações aos jornalistas no Palácio do Eliseu, junto do chefe de Estado francês.

A Europa quer "continuar a construir" com os Estados Unidos da América (EUA), país com o qual tem uma amizade de longa data, mas segundo o líder alemão, os países europeus têm uma posição "muito clara" e vão analisar "as decisões anunciadas e já tomadas pelo Presidente Trump".