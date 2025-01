Governo reforça programa de eficiência energética em 60 milhões de euros

O Ministério do Ambiente e Energia anunciou hoje que o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis 2023 (PAES2023) ultrapassou os 30 milhões de euros em pagamentos e que o Governo vai reforçar com 60 milhões a iniciativa.

Em comunicado, o ministério refere que o pagamento de 30 milhões de euros hoje ultrapassado alcançou o valor inicial estabelecido no concurso do Fundo Ambiental e que o reforço de 60 milhões de euros vai "assegurar a análise e pagamento das restantes candidaturas, garantindo maior alcance e impacto do programa".

Citada no comunicado, a ministra do Ambiente afirma que, com este reforço, todas as candidaturas serão analisadas e todos os projetos elegíveis "receberão o apoio necessário".

"Há o compromisso inequívoco do Governo com a eficiência energética e com a sustentabilidade em todo o país", refere ainda a ministra.

Segundo o ministério, este montante de 30 milhões de euros em pagamentos hoje alcançado "foi estabelecido como a dotação máxima deste programa, que é um investimento no âmbito da Eficiência Energética em Edifícios Residenciais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em resposta à elevada procura pelo programa, que ainda conta com cerca de 42 mil candidaturas por analisar, a ministra do Ambiente e da Energia autorizou o reforço com mais 60 milhões de euros "para garantir que todas as candidaturas consideradas elegíveis possam ser apoiadas e que os objetivos de eficiência e sustentabilidade sejam amplamente alcançados".

"Há o compromisso inequívoco do Governo com a eficiência energética e com a sustentabilidade em todo o país", salienta a ministra.