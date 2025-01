Nenhum apostador acertou na chave premiada do sorteio de 005/2024 do Euromilhões, esta sexta-feira, 17 de Janeiro. Assim sendo, no próximo sorteio estará em jogo um jackpot de 86 milhões de euros.



A Portugal, apenas chegou o terceiro prémio, no valor de 13 mil euros, a três apostadores.