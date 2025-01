Socicorreia anuncia um novo investimento de 10 milhões de euros no Porto

O Grupo Socicorreia anuncia um novo investimento de 10 milhões de euros na cidade do Porto com o lançamento do seu segundo projecto residencial, o 'Trawler Residence 01'. Localizado na Avenida da Boavista, junto ao Parque da Cidade, este empreendimento é composto por 11 fracções habitacionais distribuídas por três pisos, com tipologias T1, T2 e T3, e preços a partir de 700 mil euros.

Situado na maior área verde urbana do país, o 'Trawler Residence 01' oferece uma combinação perfeita entre sofisticação urbana e tranquilidade, beneficiando da proximidade às praias e das principais vias de acesso da cidade. Este projecto distingue-se ainda pelo conceito inovador Chave na Mão, que assegura aos clientes a entrega de apartamentos prontos a habitar, eliminando a necessidade de quaisquer ajustes ou intervenções adicionais.

Com um design contemporâneo que se integra harmoniosamente na paisagem da Avenida da Boavista, o 'Trawler Residence 01' privilegia a entrada de luz natural através de amplas janelas, criando espaços luminosos e vistas únicas sobre o Oceano Atlântico.

Em 2024, o Grupo Socicorreia lançou o seu primeiro investimento na cidade, o Edifício Molhe da Montevideu, situado na exclusiva Avenida de Montevideu, na Foz do Douro. Este projecto, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026, encontra-se já 50% comercializado. Composto por 19 apartamentos de tipologias T1 a T3 Duplex, incluindo uma penthouse com terraço privativo, destaca-se pelos acabamentos de alta qualidade, como o revestimento em mármore travertino, e pelas deslumbrantes vistas panorâmicas sobre o mar.

Com estes dois empreendimentos, o investimento total do Grupo Socicorreia no Porto ultrapassa os 35 milhões de euros. A empresa reforça ainda o seu compromisso com a cidade e não descarta a possibilidade de novos projectos, dependendo de oportunidades que se alinhem com a sua estratégia de crescimento.