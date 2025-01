Filme 'Emilia Pérez' lidera nomeações dos Óscares

O filme musical "Emilia Pérez", do realizador francês Jacques Audiard, é o mais nomeado para a 97.ª edição dos Óscares, os prémios de cinema norte-americanos, anunciou hoje a Academia de Cinema dos Estados Unidos.

Escrito e realizado por Jaques Audiard, "Emilia Pérez" bateu o recorde para o filme em língua não inglesa mais nomeado, com 13 indicações, entre as quais para Melhor Filme, Filme Internacional, Realização, Direção de Fotografia, Atriz Principal, para Karla Sofía Gascón, e Atriz Secundária, para Zoe Saldaña.

Esta é também a primeira vez que uma atriz trans é nomeada para os Óscares, com a espanhola Karla Sofía Gascón, protagonista da história de um líder de um cartel de droga que cumpriu o desejo de fazer a transição para mulher. Produzido pela Netflix, o filme tem um rasto de prémios, conquistados, por exemplo, no Festival de Cannes, nos Prémios do Cinema Europeu e nos Globos de Ouro.

Com dez nomeações cada figuram "O brutalista", drama de Brady Corbet, e "Wicked", musical de Jon M. Chu, ambos a disputarem prémios nas mesmas categorias, como Melhor Filme, Montagem e Banda Sonora Original.

Na categoria de Melhor Filme figuram dez longas-metragens: "Anora", "O brutalista", "A complete Unknown", "Conclave", "Duna: Parte Dois", "Emilia Pérez", "Nickel Boys", "A Substância", "Wicked" e "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Nesta categoria, apenas um filme é realizado por uma mulher, com Coralie Fargeat a assinar "A Substância".

Para Melhor Atriz Principal, além de Karla Sofía Gascón, estão nomeadas Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui"), a britânica Cynthia Erivo ("Wicked") e as norte-americanas Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância").

Na representação masculina em papéis principais, o Óscar vai ser disputado entre Adrien Brody ("O Brutalista"), Timothée Chalamet ("A Complete Unknown"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Ralph Fiennes ("Conclave") e Sebastian Stan ("O Aprendiz").

Para o Óscar de Melhor Filme Internacional estão nomeados o filme de Walter Salles e ainda "The Girl With The Needle", de Magnus von Horn (Dinamarca), "Emilia Pérez"(França), "A semente do figo sagrado", do iraniano Mohammad Rasoulof (Alemanha), e o filme de animação "Flow - À Deriva", de Gints Zilbalodis (Letónia).

Destaque ainda para a nomeção de "No other land", filme coletivo feito por ativistas israelitas e palestinianos, sobre a ocupação de Israel de territórios palestinianos, para o Óscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem.

Para Melhor Filme de Animação estão nomeados "Wallace & Gromit: A vingança das Aves", filme dos estúdios Aardman no qual participa o animador português Emanuel Nevado, "Flow", "Divertida-mente 2", "Memoir of a Snail" e "O Robot Selvagem".

De fora das nomeações ficou a curta-metragem portuguesa de animação "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, que chegou a estar entre os finalistas.

A 97.ª edição dos Óscares está marcada para 02 de março de 2025, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação de Conan O'Brien.