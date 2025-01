Crianças passam a ser incluídas na avaliação de risco de violência doméstica

Bom dia. A manchete de um dos jornais parece introduzir um tema que já devia constar da lei, vindo tarde quiçá para muitas crianças, vítimas de violência doméstica. Agora o risco de estarem envolvidas passa a ser avaliada tal como já acontecia com os adultos na sala... Esta é uma das principais notícias dos jornais nacionais publicados esta quinta-feira, 23 de Janeiro de 2025.

Na revista Visão:

- "Donos disto tudo. A força da nova oligarquia dos milionários das empresas de tecnologia, mais poderosos do que os Estados, e que estão agora no centro do poder dos EUA"

- "Alexandra Leitão. A vida da 'miss 19' que quer conquistar a Câmara de Lisboa"

- "Han Kang. Entrevista exclusiva com a Nobel da Literatura"

Na revista Sábado:

- "Dor crónica. Medicamento revolucionário a caminho"

- "Assédio sexual na saúde investigado em nove processos judiciais"

- "Autocaravanas de turismo invadem Lisboa sem condições"

- "Indemnizações pagas com contratos fictícios. Bloco de Esquerda despediu cinco jovens mães"

- "Avença milionária na advocacia. Escritório de Arnaut ganha 30 mil por mês com Santa Casa"

No Correio da Manhã:

- "Polémica na saúde. Governo escondeu acumulação de Gandra"

- "Auditoria revela 'buraco' de 14,7 mil milhões nas pensões de reforma"

- "Furto de malas no aeroporto. Vídeo trama deputado do Chega"

- "RB Leipzig 2 Sporting 1. Leão masoquista adia sonho do apuramento"

- "Benfica. Rui Costa absolve Lage e culpa árbitro"

- "FC Porto-Olympiacos. Dragão recebe gregos com Anselmi na mira"

- "Pobreza. Portugueses sem dinheiro para remédios"

- "Consumidores pagam. 60 municípios cobram taxa no gás"

- "Leiria. Condenado por ir apagar fogo com 2,16 g/l de álcool"

No Público:

- "Seguro lança movimento para acelerar candidatura presidencial"

- "Açores. Juiz julgado por suspeitas de pagar sexo com menores durante quatro anos"

- "Ministro pressiona Marques Mendes a avançar já em fevereiro. Castro Almeida fala sobre as presidenciais e a lei dos solos"

- "Entre 2018 e 2023. Trabalhadores da saúde faltam cinco semanas por ano"

- "Marcha-atrás. Governo retira competências à direção executiva do SNS"

- União Europeia. Energia solar ultrapassa o carvão pela primeira vez"

- "Miguel Arruda. Deputado do Chega confessou furto de malas e é arguido"

- "Rocha vieira. Morreu o general que recolheu a última bandeira do Império"

- "Património. As joias da arquitetura do sul da Califórnia que o fogo reduziu a cinzas"

- "EUA: Trump perdoa 'mártir' da bitcoin e anuncia investimento em IA criticado por Musk"

No Jornal de Notícias:

- "Há 1,7 milhões de trabalhadores do privado sem subsídio de alimentação"

- "FC Porto. Villas-Boas escolhe Anselmi. Treinador argentino de 39 anos, que está a negociar com os portistas, gosta de jogar com três defesas"

- "Crime. Deputado do Chega admite às autoridades furto de malas"

- "Setor social. Funcionárias na rua por melhores salários"

- "Mau tempo. Quatro feridos e agravamento esperado para o dia de amanhã"

- "Coimbra. Mãe detida após tentar matar filha de cinco meses no hospital"

- "Estados Unidos. Trump ameaça China e União Europeia"

- "Champions. Leipzig 2-1 Sporting. Leões tropeçam nos próprios erros"

No Diário de Notícias:

- "Avaliação de risco de violência doméstica passa a incluir crianças"

- "CP exige 19 milhões à Infraestruturas de Portugal por Alfa destruído em acidente"

- "Estatísticas do crime. Inclusão das nacionalidades de autores e vítimas depende da AD"

- "Alojamento Local. Bruxelas diz que restrições do 'Mais Habitação' do PS violavam leis europeias"

- "Obituário. Rocha Vieira, o último governador que foi para Macau 'pôr aquilo na ordem'"

- "Linda Martini. 'É estranho olhar para trás e perceber que já passaram 20 anos e chegámos até aqui'"

- Estreias. 'O Brutalista'. A América de todas as utopias"

No Jornal de Negócios:

- "Sustentabilidade de sistemas de pensões em risco, avisa TdC"

- "Diz-me de onde vens, dir-te-ei que investidor és. Superstições, religião, astrologia ou regimes alimentares. Como cada uma delas influencia as escolhas financeiras"

- "Governo admite 'vontade' de travar preço dos combustíveis"

- "Banca. Diretor central da Caixa promovido a administrador"

- "Juros. Cortes da Fed ameaçados pelas tarifas de Trump"

No Jornal Económico:

- "Investimento imobiliário vai aumentar 8% para 2,5 mil milhões"

- "Fundação Belmiro aplaude vagas para alunos pobres no ensino superior"

- "Associação critica Governo por afastar deportação massiva de açorianos"

- Portugal tem segunda maior descida da dívida pública na zona euro a seguir à Grécia"

- "Kuantokusta cresce 40% à boleia dos pagamentos faseados"

- "Governo vai rever regimes salariais dos altos cargos públicos"

- "Ana Menéres de Mendonça é a 43.ª mais rica da lista da Forbes Portugal. Líder da Promendo (Altri, Cofina, F. Ramada e Medialivre) tem fortuna avaliada em 345 milhões de euros"

- "EUA pesam 50% na produção da EDP Renováveis. Stilwell não prevê problemas com Trump"

No Record:

- "RB Leipzig 2-1 Sporting. Meio Gyokeres não chegou. Sueco entrou e marcou mas não impediu derrota"

- "As contas do apuramento. Sporting e Benfica a 1 ponto do 'playoff'"

- "FC Porto-Olympiacos. Martin Anselmi é o treinador. Argentino de 39 anos tem acordo até 2027"

- "Benfica. Beste em espera até Turim. Castigo de Carreras atrasa saída"

- "Hóquei em patins. Benfica 3-1 Sporting. Águia é líder"

No O Jogo:

- "Martin Anselmi é o eleito. Técnico argentino, de 39 anos, rende Vitor Bruno no comando dos dragões. Negócio apenas pendente pelos prazos de pagamento dos 2,8 MEuro da cláusula de rescisão"

- "FC Porto-Olympiacos. 'Queremos ganhar a Liga Europa'. José Tavares, treinador interino, convoca Pepê e valoriza jogadores antes do duelo com os gregos"

- Leipzig 2-1 Sporting. Só uma explosão não chegou"

- "Rui Borges: 'Gyokeres no banco? Não sou maluco'"

- "Leões precisam de um empate contra o Bolonha para garantirem o 'play-off"

- "Benfica. Espanhóis rendidos a Carreras. Jorge Coroado taxativo: 'Era penálti sobre Barreiro'"

- "St. Gilloise-Braga. Carvalhal vai com tudo. Guerreiros em Bruxelas carregados de ambição"

- "Internacional. Leão empurra Conceição. Neves e Ramos decisivos no PSG e Milan bem lançado na Champions"

- "Andebol. Seleção trava gigante sueco. Empate aproxima Portugal dos 'quartos' do Mundial seleção trava"

E no A Bola:

- "FC Porto escolhe o 'Amorim' argentino. Martín Anselmi vai ser o novo treinador. Técnico de 39 anos destacou-se no Independiente del Valle e está no Cruz Azul"

- "Saint-Gilloise - SC Braga. Boa oportunidade para ganhar na Bélgica. Carlos Carvalhal. Treinador do SC Braga ambiciona fazer história"

- "RB Leipzig 2-1 Sporting. Frustração e esperança"

- "Benfica. Álvaro Carreras encanta Espanha e pressiona Amorim"

- "Seleção. Bateu o pé aos escandinavos, candidatos às medalhas"

- " [Andebol] Suécia 37-37 Portugal. Portugal trava Suécia e já vê os quartos-de-final"