Avaliações e comentários manipulados

Por norma, no universo digital, se não conhecemos o produto ou o serviço, antes de o comprar, detemo-nos nas imagens, vídeos e características do que queremos adquirir. De seguida, avaliamos as experiências de quem já comprou e, graças aos comentários benéficos ou prejudiciais que são publicados, avançamos ou não com a decisão de compra.

E se tudo não passar de um engano?

As publicações fraudulentas pretendem essencialmente a melhoria do aspeto do que se pretende vender e o recurso à desinformação para enganar o cliente e o potencial cliente não é algo propriamente novo. Já em 2015, Fallis, um especialista na área da desinformação e da manipulação, escrevera que “instâncias prototípicas de desinformação incluem publicidade enganosa (nos negócios e na política), propaganda governamental, fotografias manipuladas, documentos falsificados, mapas falsos, fraudes na internet, sites fraudulentos e entradas manipuladas na Wikipédia”.

Contudo, a desinformação encontrou um poderoso aliado: a inteligência artificial. Têm vindo a público várias notícias e estudos sobre o aumento de publicações forjadas, ‘reviews’ falsos e comentários manipulados. Sobre a manipulação do produto ou serviço, a própria IA está sendo utilizada como uma forma de combate, na medida em que têm surgido diversas plataformas que permitem detetar a manipulação de textos, imagens ou vídeos. Sobre este assunto, mais tarde, em 2020, Fallis, o autor já referenciado lamenta que, à medida que as tecnologias de criação de vídeos e imagens manipulados se desenvolvem e difundem, há cada vez mais técnicas para as detetar e, em simultâneo, essas mesmas técnicas são um incentivo para a criação de outras que não sejam detetáveis.

Já sobre as apreciações, importa destacar que ferramentas como o ChatGPT podem ser utilizadas para criar avaliações e comentários falsos ou adaptá-los. Estas permitem gerar imagens e vídeos com experiências supostamente positivas ou negativas que, no entanto, nunca aconteceram.

Em simultâneo, geralmente são usados ‘bots’ para criar perfis falsos e espalhar desinformação, simulando apreciações consoante os interesses da concorrência ou das próprias empresas ou marcas.

Apesar de, em algumas plataformas de alojamento, a manipulação de comentários e de avaliações ser mais difícil porque estes são apenas permitidos aos utilizadores com reserva que usufruem efetivamente de uma estadia, infelizmente não é algo impossível. Mesmo em sistemas controlados, ‘bots’ geridos por IA conectam-se a perfis legítimos que estão comprometidos ou são compartilhados, conseguindo desta forma publicar avaliações e comentários falsos.

Então, no mínimo, questionamo-nos se alguma vez já abdicamos de uma reserva favorável em prol de outra forjada, se já pagamos mais só porque achávamos que estávamos a ver comentários e avaliações reais.

Para combater a manipulação de ‘reviews’ feitas através de ferramentas de IA, é importante analisar os padrões de avaliação, estando atentos a situações anormais, como publicações em massa e em curtos períodos. Também é importante atentar na forma de escrita e nas repetições, características próprias do recurso a ‘bots’.

Por isso mesmo, enquanto consumidores, é essencial estarmos atentos a potenciais tentativas de fraude, indo mais além das impressões que deixam as classificações, através de pesquisa, sempre que possível, do perfil dos avaliadores ou comentadores, com o intuito de os identificar como falsos.

Finalmente, resta-nos alguma fé em plataformas que primam pela transparência, eliminando anúncios enganadores e não permitindo comentários de utilizadores que não tenham sido validados, utilizando algoritmos que permitem detetar atividades suspeitas, comentários completamente fora de tempo, anomalias nas reservas, textos com padrões semelhantes e repetições de IP, entre outros.