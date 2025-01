Rússia anuncia ataque a alvos da indústria militar ucraniana

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje ter atingido alvos da indústria militar ucraniana em Kiev e noutros locais, como resposta ao último ataque ucraniano à região russa de Belgorod com mísseis norte-americanos ATACMS de longo alcance.

Segundo um comunicado militar russo, o escritório da empresa Luch, que produz os mísseis Neptune e Olha, foi atingido na capital ucraniana.

"Esta manhã, em resposta ao bombardeamento de infraestruturas civis na região de Belgorod com mísseis ATACMS de fabrico norte-americano, as Forças Armadas russas lançaram um ataque com armas de alta precisão contra as instalações do complexo militar-industrial ucraniano, incluindo a empresa Luch", refere o comunicado.

Kiev já tinha comunicado a morte de quatro pessoas, num ataque russo levado a efeito hoje com recurso a mísseis balísticos contra a capital ucraniana.

De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia também atacou com mísseis balísticos uma empresa na cidade de Zaporíjia, no sul da Ucrânia.

A Rússia denunciou na sexta-feira um novo ataque ucraniano à região fronteiriça de Belgorod com mísseis de longo alcance ATACMS dos EUA e prometeu não o deixar sem resposta.

No início desta semana, o país reconheceu outro ataque ucraniano ao seu território com seis mísseis ATACMS e oito mísseis de cruzeiro Storm Shadow, de fabrico britânico.

Em resposta, as forças russas atingiram maciçamente o sistema energético ucraniano com mais de 40 mísseis e cerca de 70 drones, segundo fontes de Kiev, informa a agência de informação espanhola EFE.