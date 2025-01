PSD acusa Sancha Campanella de "desrespeito" pelo parlamento e pelos alunos do ISAL

O grupo parlamentar do PSD entregou, esta tarde, um requerimento, assinado pelo deputado Nuno Maciel, para que ao abrigo do artigo 110.º do Regimento da Assembleia Legislativa seja convocada uma reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto com um ponto único na ordem de trabalhos: "Agendamento da Audição Parlamentar, aprovada a 31 de Outubro de 2024, da Sra. Vice-Directora Geral do Conselho de Direcção do ISAL, Sancha de Campanella".

Um requerimento que surge depois de três meses em que a comissão, presidida pelo socialista Rui Caetano, não agendou uma audição com a vice-directora do ISAl, que também é deputado do PS, sobre a grave situação do ISAL que não viu os seus cursos reconhecidos.

Para o PSD "é imperativo denunciar a jogada político-partidária" por parte do presidente da comissão, "em total desrespeito pelas normas parlamentares, que impede, unilateralmente, o cumprimento de uma deliberação". As audições parlamentares sobre o ISAL foram aprovadas em Outubro do ano passado.

"Estranhamente, a vice-diretocra geral do Conselho de Direcção, que acumula esta função com o cargo de deputada à Assembleia Legislativa, não tem apresentado a mesma conduta e a mesma moralidade quando está em causa, nos termos legais e regimentais, um cabal esclarecimento sobre uma situação que tem afectado centenas de alunos".

Uma atitude que, pode ler-se no requerimento do PSD, "traduz-se num desrespeito não apenas para com os deputados aqui representados, mas também para com esses alunos e para com as suas famílias, que têm o direito de ser devidamente esclarecidos sobre questões de relevante interesse público".

Para que o requerimento tenha efeito prático, deverá ser assinado pela maioria dos deputados, o que é solicitada "a subscrição do presente requerimento pelos membros da Comissão que assim o entendam".