SANAS fechou vários acessos em Santa Cruz devido ao mau tempo

No concelho de Santa Cruz foram tomadas várias medidas preventivas devido ao mau tempo. O as equipas de prevenção do SANAS-Madeira, por exemplo, realizou rondas na Praia dos Reis Magos, Praia das Palmeiras, Porto Novo, Porto Recreio da Boaventura e Cabeceira 05 do Aeroporto.

Segundo o Serviço Municipal de Protecção Civil, durante a operação foram fechados acessos nos Reis Magos, Porto Novo, frente mar de Santa Cruz, cais da Boaventura e cais da Cabeceira 05 do Aeroporto, sendo que as acções foram realizadas em articulação com a Autoridade Marítima Nacional (AMN) e o Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC).

A Protecção Civil destaca ainda o salvamento do turista de 38 anos que foi arrastado por uma onda quando tirava uma fotografia no Caniço.

Até à hora do comunicado foi realizado cerca de 73km de patrulhamento terrestre junto à costa.

A mesma nota dá conta que a Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS) da GNR foi empenhada em patrulhamento e vigilância em todo o concelho, com foco especial nas zonas altas. Realizou cerca de 90km de patrulhamento e vigilância activa.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram sinalizar uma estrutura de metal que caiu com o vento, no Caminho da Rocha do Gato.

“A Câmara Municipal de Santa Cruz, através do SMPC e o Comando da Companhia de Bombeiros Sapadores agradecem a pronta atuação das juntas de Freguesias do Concelho, o SANAS Madeira, da equipa UEPS da GNR, da Autoridade Marítima Nacional (AMN) e de todas as equipas envolvidas”, acrescenta a mesma nota.