Funchal recebeu ‘Queen Mary 2’ há 21 anos de forma apoteótica

A escala inaugural do ‘Queen Mary 2’ aconteceu há 21 anos, na Madeira. O porto do Funchal ‘madrugou’ para ver de perto aquele que era considerado o maior navio do mundo.

Foi pelas 7h10 que o navio foi recebido por uma flotilha de dezenas de embarcações da frota regional. “Além do belo «teatro» de luzes, os flashes que surgiam das máquinas fotográficas em vários pontos da cidade davam a entender que a «rainha dos mares» não estava só”, relatava o DIÁRIO na sua edição de 16 de Janeiro de 2004.

A afluência de milhares de pessoas à avenida do Mar foi evidente, assim como aos principais miradouros. O comandante do navio explicou que a escolha da Madeira para escala inaugural não foi difícil, tendo em conta a ligação à ‘Cunard Line’, associada às condições de manobrabilidade, profundidade da água e beleza da baía.

A bordo do navio seguia um tripulante madeirense: Pedro Nascimento, que na época tinha 43 anos, e era coordenador de uma equipa de 35 tripulantes enquanto chefe de sala do restaurante italiano ‘La Piazza’.

O navio de 17 pisos oferecia 1.310 cabines com varandas privadas. Foi o primeiro paquete com planetário a bordo, onde eram projectados filmes tridimensionais numa abóbada gigante, sendo os 150 lugares centrais amovíveis. A biblioteca e livraria contava com oito mil volumes em quatro línguas.

Tratou-se de uma ‘visita de médico’ que durou poucas horas, mas levou centenas de pessoas a despedirem-se daquele que era tido como o ‘novo Titanic’.