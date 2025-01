Deslocados a caminho de casa na Faixa de Gaza após início do cessar-fogo

Milhares de palestinianos deslocados pela guerra voltaram hoje às estradas para regressar às suas casas na Faixa de Gaza, após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, testemunharam jornalistas da AFP.

Ao meio-dia local (10:00 em Lisboa), milhares de pessoas estavam a chegar a Jabalia, oriundas da cidade de Gaza, no norte do território palestiniano.

Outras pessoas regressavam às zonas de Rafah e Khan Younès (sul), segundo relatos de testemunhas obtidos por telefone pela AFP.

Entretanto, centenas de camiões da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), metade dos quais com alimentos e farinha, estão prontos para entrar na Faixa de Gaza.

Segundo fontes oficiais egípcias, centenas de camiões aguardam com água potável, material sanitário e de higiene e tendas na passagem de Rafah, que liga Gaza ao território egípcio.

A Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) do presidente Mahmoud Abbas, que governa pequenas partes da Cisjordânia ocupada, convocou hoje uma reunião ministerial para coordenar a distribuição de assistência aos habitantes de Gaza durante a trégua.

De acordo com a agência noticiosa oficial palestiniana Wafa, organismos palestinianos como a Autoridade da Água e da Energia e o Ministério do Desenvolvimento Social irão cooperar com as agências da ONU e com o Crescente Vermelho Palestiniano para fornecer ajuda sanitária e começar a remover os milhares de toneladas de escombros na Faixa de Gaza.

Além da ajuda humanitária, dezenas de camiões-cisterna com combustível - necessário para os geradores que asseguram a eletricidade nos hospitais - aguardam também a entrada na Faixa através dos postos de Rafah ou Kerem Shalom, no sul do enclave palestiniano.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza entrou em vigor hoje às 11:15 locais, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Israel fez o anúncio depois de receber do Hamas os nomes dos três reféns que serão libertados hoje como parte do acordo, e depois de informar as suas famílias.

O cessar-fogo na Faixa de Gaza começou com quase três horas de atraso relativamente à hora inicialmente prevista (08h30 locais).

A Faixa de Gaza deverá conhecer uma trégua, pela primeira vez desde novembro de 2023, após o acordo alcançado por Israel e pelo Hamas para parar temporariamente as hostilidades e facilitar a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.

O cessar-fogo deverá pôr termo aos combates após 15 meses de guerra e permitir a libertação de dezenas de reféns detidos pelos militantes na Faixa de Gaza e de centenas de palestinianos presos por Israel.

Discutido pelos mediadores dos Estados Unidos, do Qatar e do Egito em meses de conversações indiretas entre as partes beligerantes, o cessar-fogo é a segunda trégua alcançada no devastador conflito.

O ataque de 07 de outubro de 2023 ao sul de Israel, liderado pelo Hamas, matou cerca de 1.200 pessoas e deixou outras 250 em cativeiro. Cerca de 100 reféns permanecem em Gaza.

Israel respondeu com uma ofensiva que matou mais de 46.000 palestinianos, segundo as autoridades sanitárias locais, que não distinguem entre civis e militantes, mas afirmam que as mulheres e as crianças representam mais de metade dos mortos.