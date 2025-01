Israel frisa que há cláusulas do acordo de cessar-fogo em Gaza não fechadas

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje esperar concluir esta noite o acordo de cessar-fogo em Gaza, frisando que ainda há cláusulas por fechar.

"Perante a posição firme do primeiro-ministro Netanyahu, o [movimento islamita palestiniano] Hamas recuou na sua exigência de última hora para alterar a distribuição de forças no Corredor de Filadélfia", refere um comunicado do chefe do Governo.

O chamado Corredor de Filadélfia é uma zona tampão desmilitarizada de 14 quilómetros de comprimento e 100 metros de largura, que se estende ao longo de toda a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza.

No entanto, o gabinete de Netanyahu indicou que ainda havia questões "por resolver" no acordo de cessar-fogo com o Hamas, mas que esperava concluí-lo hoje à noite.

"Ainda há várias questões a resolver no acordo e esperamos que os detalhes sejam finalizados esta noite", afirma o comunicado.

Fontes próximas das negociações indicaram às agências noticiosas France-Presse (AFP) e Associated Press (AP) que Israel e Hamas aceitaram hoje um acordo de cessar-fogo para a Faixa de Gaza que prevê também a libertação de reféns.

Mesmo antes do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reagir à informação, o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu às redes sociais para chamar a si o sucesso das negociações, referindo que o Governo de Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre a libertação dos reféns israelitas, que será publicado "em breve".

Um alto dirigente do Hamas confirmou, por seu lado, que o grupo islamita palestiniano deu aval ao acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza com Israel e à libertação dos reféns que mantém em sua posse.

A aceitação do Hamas ao acordo, nas negociações que decorrem em Doha (Qatar), foi confirmada por Basem Naim, citado pela imprensa israelita, e a cadeia televisiva Al-Jazeera também obteve junto do grupo palestiniano a indicação da sua aprovação ao entendimento.

Embora Israel ainda não tenha confirmado oficialmente a sua anuência ao acordo, milhares de palestinianos celebraram na Faixa de Gaza hoje à noite as primeiras notícias de um cessar-fogo, ao fim de mais de 15 meses de guerra.

Em Deir el-Balah, no centro do pequeno território, centenas de pessoas demonstraram a sua alegria em frente ao Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, dançando ou agitando bandeiras palestinianas, segundo um jornalista da agência AFP.

Várias manifestações espontâneas semelhantes ocorreram noutros locais, de acordo com jornalistas da AFP no local ou testemunhas contactadas por telefone.

No entanto, o gabinete de comunicação social do Governo local, controlado pelo Hamas, está a dizer aos habitantes do enclave para não se manifestarem até ao início oficial do cessar-fogo.