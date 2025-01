Trump diz que deverá conceder mais tempo ao TikTok para chegar a acordo

O presidente eleito Donald Trump disse ontem que "muito provavelmente" dará mais 90 dias ao TikTok para chegar a um acordo que permita à plataforma de partilha de vídeos evitar uma proibição nos Estados Unidos.

Numa entrevista à cadeia de televisão norte-americana NBC News, Trump admitiu que ainda não tinha chegado a uma decisão final, mas estava a considerar conceder ao TikTok um adiamento após a sua tomada de posse marcada para segunda-feira.

A lei que proíbe as lojas de aplicações móveis e os serviços de alojamento na Internet de distribuir o TikTok aos utilizadores dos EUA entra em vigor no domingo.

De acordo com a lei aprovada pelo Congresso e assinada pelo Presidente Joe Biden no ano passado, a empresa-mãe do TikTok, sediada na China, tinha nove meses para vender a operação da plataforma nos EUA a um comprador aprovado.

Tanto a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, como a procuradora-geral adjunta, Lisa Monaco, deixaram claro na sexta-feira que a administração Biden deixaria a implementação da lei para Trump, uma vez que a sua tomada de posse ocorre no dia seguinte à entrada em vigor da proibição.

Donald Trump disse hoje à NBC News que provavelmente anunciará a sua decisão na segunda-feira.

Nem a Apple, nem a Google, nem a Oracle, que aloja os dados do TikTok nos seus servidores, responderam a perguntas sobre o que tencionam fazer no domingo, desconhecendo-se se a plataforma desligará voluntariamente a sua atividade nos Estados Unidos ou suspenderá as operações após perder o acesso aos fornecedores de serviços dos quais depende.