Jovem surfista alemã resgatada do mar na Costa da Caparica

Uma jovem alemã foi hoje resgatada por nadadores salvadores na Praia da Cornélia, na Costa da Caparica (Almada), após entrar em dificuldades enquanto praticava surf e está em estado critico no hospital Garcia de Orta, informou a autoridade Marítima Nacional.

Numa nota divulgada esta noite, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta que foi recebido um alerta às 13:30 para um acidente com uma surfista que terá tido problemas no mar.

Depois do alerta, os meios de socorro à chegada ao local verificaram que "a jovem tinha sido resgatada pelos nadadores-salvadores para o areal da praia, tendo iniciando de imediato manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM, que prosseguiram com as manobras".

De acordo com a AMN, trata-se de uma jovem alemã de 23 anos, que foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, também no concelho de Almada, "onde permanece internada em estado crítico com prognóstico reservado".

Na sequência de um alerta recebido pelas 13:30, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, nadadores-salvadores da "Caparicamar - Associação de Nadadores-Salvadores da Costa da Caparica" e da Associação de Nadadores-Salvadores da Frente Atlântica da Costa da Caparica (ANSFACC), bem como elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, refere a mesma nota.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e o Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.